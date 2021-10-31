Виды, особенности металлоконструкций и их сфера применения

Для увеличения прочности и надёжности зданий и сооружений, объектов дорожной инфраструктуры (мостов, тоннелей, пешеходных переходов) используют готовые конструкции, выполненные из металла.
Они изготавливаются по утверждённым заказам и в большинстве случаев имеют унифицированную конструкцию. Для монтажа нестандартных зданий такие конструкции заказываются индивидуально с соблюдением всех требований существующих стандартов. Заказать изготовление металлоконструкций любой сложности можно здесь.
Виды и классификация металлоконструкций
Виды металлоконструкций определяются на основании формы и типа применяемого металлопроката. В основном применяют: балки различной конструкции, швеллер, уголок труба, катанка.
Основными признаками, по которым производится классификация металлоконструкций считаются:
- На основании назначения изделия. По этому признаку различают четыре вида металлоконструкций: несущие, декоративные, ограждающие и для дорожного строительства. По способу изготовления металлоконструкции бывают цельнолитые и сборно-разборные. Ко второму типу изделий относятся конструкции, в которых использованы следующие технологии: сварка, штамповка, клёпка, соединение с помощью болтов, винтовое и комбинированное (в нем могут использоваться две и более технологии).
- По эксплуатационным особенностям различают стационарные, трансформируемые и сборные металлоконструкции.
Практически все металлоконструкции изготавливаются из прочной стали.
В отдельных случаях используют серый или белый чугун (в зависимости от предъявленных конструкционных требований).
Область применения
Основными областями, в которых применяются металлоконструкции являются:
- Для создания каркаса здания или сооружения.
- В зависимости от конструкции применяют несущие металлоконструкции, балки перекрытия и элементы создания межкомнатных проёмов. Благодаря готовым металлоконструкциям удаётся значительно сократить время строительства.
- Формирования заградительных сооружений, заборов, ворот, калиток.
- При строительстве автомобильных и железных дорог. Возведении мостов, многоуровневых развязок, пешеходных переходов.
- Возведение мест разгрузки, причалов, пирсов, пакгаузов, аэропортов и т.п. Для формирования оригинального и эффектного интерьера и внешнего оформления фасада здания. Придания ему индивидуальности. Такие металлоконструкции называются декоративными. В большинстве случаев они изготавливаются вручную с помощью ковки.
- Монтаж элементов наружной рекламы.