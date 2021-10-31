Виды, особенности металлоконструкций и их сфера применения

Для увеличения прочности и надёжности зданий и сооружений, объектов дорожной инфраструктуры (мостов, тоннелей, пешеходных переходов) используют готовые конструкции, выполненные из металла.

Они изготавливаются по утверждённым заказам и в большинстве случаев имеют унифицированную конструкцию. Для монтажа нестандартных зданий такие конструкции заказываются индивидуально с соблюдением всех требований существующих стандартов. Заказать изготовление металлоконструкций любой сложности можно здесь.

Виды и классификация металлоконструкций

Виды металлоконструкций определяются на основании формы и типа применяемого металлопроката. В основном применяют: балки различной конструкции, швеллер, уголок труба, катанка.

Основными признаками, по которым производится классификация металлоконструкций считаются:

На основании назначения изделия. По этому признаку различают четыре вида металлоконструкций: несущие, декоративные, ограждающие и для дорожного строительства. По способу изготовления металлоконструкции бывают цельнолитые и сборно-разборные. Ко второму типу изделий относятся конструкции, в которых использованы следующие технологии: сварка, штамповка, клёпка, соединение с помощью болтов, винтовое и комбинированное (в нем могут использоваться две и более технологии).

По эксплуатационным особенностям различают стационарные, трансформируемые и сборные металлоконструкции.

Практически все металлоконструкции изготавливаются из прочной стали.

В отдельных случаях используют серый или белый чугун (в зависимости от предъявленных конструкционных требований).

Область применения

Основными областями, в которых применяются металлоконструкции являются: