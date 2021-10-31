Виды, особенности металлоконструкций и их сфера применения
идеи в лицах

Виды, особенности металлоконструкций и их сфера применения

31 октября 2021

Для увеличения прочности и надёжности зданий и сооружений, объектов дорожной инфраструктуры (мостов, тоннелей, пешеходных переходов) используют готовые конструкции, выполненные из металла.

Они изготавливаются по утверждённым заказам и в большинстве случаев имеют унифицированную конструкцию. Для монтажа нестандартных зданий такие конструкции заказываются индивидуально с соблюдением всех требований существующих стандартов. Заказать изготовление металлоконструкций любой сложности можно здесь.

металлоконструкции

Виды и классификация металлоконструкций

Виды металлоконструкций определяются на основании формы и типа применяемого металлопроката. В основном применяют: балки различной конструкции, швеллер, уголок труба, катанка.

Основными признаками, по которым производится классификация металлоконструкций считаются:

  • На основании назначения изделия. По этому признаку различают четыре вида металлоконструкций: несущие, декоративные, ограждающие и для дорожного строительства. По способу изготовления металлоконструкции бывают цельнолитые и сборно-разборные. Ко второму типу изделий относятся конструкции, в которых использованы следующие технологии: сварка, штамповка, клёпка, соединение с помощью болтов, винтовое и комбинированное (в нем могут использоваться две и более технологии).
  • По эксплуатационным особенностям различают стационарные, трансформируемые и сборные металлоконструкции.

Практически все металлоконструкции изготавливаются из прочной стали.

В отдельных случаях используют серый или белый чугун (в зависимости от предъявленных конструкционных требований).

Область применения

 металлоконструкции

Основными областями, в которых применяются металлоконструкции являются:

  • Для создания каркаса здания или сооружения.
  • В зависимости от конструкции применяют несущие металлоконструкции, балки перекрытия и элементы создания межкомнатных проёмов. Благодаря готовым металлоконструкциям удаётся значительно сократить время строительства.
  • Формирования заградительных сооружений, заборов, ворот, калиток.
  • При строительстве автомобильных и железных дорог. Возведении мостов, многоуровневых развязок, пешеходных переходов.
  • Возведение мест разгрузки, причалов, пирсов, пакгаузов, аэропортов и т.п. Для формирования оригинального и эффектного интерьера и внешнего оформления фасада здания. Придания ему индивидуальности. Такие металлоконструкции называются декоративными. В большинстве случаев они изготавливаются вручную с помощью ковки.
  • Монтаж элементов наружной рекламы.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • ваше имя: ваш комментарий
  • Ирина:
  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика