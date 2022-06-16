Как правильно арендовать квартиру на длительный срок

К вопросу долгосрочной аренды жилья стоит подойти основательно. Придерживаясь несложных правил, можно обезопасить себя от множества проблем. Много полезных советов об аренде квартир можно найти в блоге о товарах, услугах, недвижимости https://koldios.com/.

Документы

При встрече с владельцем жилья обязательно нужно изучить все представленные документы.

Сейчас наиболее важные актуальные сведения об объекте недвижимости можно узнать из выписки из ЕГРН. Заказать ее в МФЦ можно самостоятельно.

Особое внимание стоит обратить на количество собственников квартиры. Если их несколько, необходимо наличие письменного согласия на сдачу квартиры в аренду от всех владельцев. Должны быть представлены оригиналы всех документов, включая паспорт собственника.

Если арендодатель соглашается показать только копии документов, стоит отказаться от сделки.

Также нелишним будет попросить документальное подтверждение отсутствия задолженностей по коммунальным платежам.

На что обратить внимание

При первом визите в квартиру рекомендуется обратить внимание, насколько обстановка соответствует фотографиям, представленным в объявлении.

Если в реальности состояние жилья окажется значительно хуже, чем на снимках, стоит усомниться в добросовестности арендодателя. Также необходимо оценить состояние квартиры, ориентируясь на следующие параметры:

Вся сантехника должна быть исправной, без следов протечек. В ванной комнате и в кухне не должно быть запаха плесени.

Окна и двери должны открываться и закрываться свободно, без напряжения.

Все розетки должны быть работоспособными. Чтобы проверить исправность розеток в квартире, стоит взять с собой небольшой электроприбор, например, зарядку для телефона.

Также нужно будет проверить работоспособность всей имеющейся в квартире техники (телевизор, холодильник, пылесос, плита, стиральная машина) до подписания договора.

Обнаруженные при осмотре квартиры недочеты желательно зафиксировать на фото и обязательно описать их в договоре аренды.

Вопросы арендодателю

В беседе с владельцем квартиры стоит уточнить следующие моменты:

Как долго квартира сдается в аренду. С опытными арендодателями сотрудничать, как правило, комфортнее чем с новичками.

Что входит в сумму арендной платы.

Не планируется ли продажа квартиры в ближайшей перспективе.

Как часто владелец планирует посещать квартиру.

Также нелишним будет поинтересоваться, кем были предыдущие жильцы и почему решили покинуть квартиру.

Из ответа собственника можно будет сделать определенные выводы о его отношении к арендаторам.