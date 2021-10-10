Трансформационные игры 21 века

Современный мир изобилует интересными и уникальными течениями, методами, направлениями, брендами, трендами, продуктами труда и профессиями. Широко развивается и процветает игровая индустрия. Игры занимает престижное место в обществе. Они представляют развлекательный культурный досуг. Их любят разные люди, от дошкольников до пенсионеров.

В эпохе Водолея очень популярны трансформационные игры. Они направлены на развитие личности человека. Игры предназначены для различной целевой аудитории: школьники, студенты, домохозяйки, бизнесмены, пожилые люди.

Трансформационные игры используют в работе психологи, психотерапевты, личные тренеры, коучи, воспитатели, работники социальной сферы, руководители предприятий и просто любители.

Различают три вида трансформационных игр: эзотерические (Таро), психологические (МАК) и деловые игры с элементами коуч техник. Они представляют увлекательный психологический тренинг, помогая человеку изменить себя и жизнь, достичь совершенства и даже просветления души.

Трансформационные игры пришли из далёкой Шотландии. Их создали тибетские монахи ещё в прошлом веке. На западе игры основали коллеги Д. Дрейк и К. Тейлор. В России они появились в 1990-ые годы и привлекли внимание многих людей.

Необычные игры помогают объективно оценивать ситуацию, изменять качества личности в лучшую сторону, преобразовывать внутренний мир, решать разные жизненные проблемы.

Они способствуют трансформации негативных сторон характера человека в положительные качества. Игры помогают осознать препятствия на пути к своей цели, раскрыть внутренний потенциал, усвоить жизненный опыт.

Проблемная ситуация «прокручивается» в игровой форме, чтобы затем перенести полученный опыт в реальную жизнь. Трансформационные игры проводит игровой практик, имеющий сертификат.

Специалист занимается созданием, обучением людей и организацией игр для досуга и психокоррекции клиентов. Профессионал проводит мастер-классы, тренинги, квесты, интерактивные игры, занятия и упражнения с картами.

Трансформационные игры могут быть основаны на терапии искусством. Они направлены на гармонизацию личности, снятию стресса, тревоги, фобий, депрессии и психологических травм. Эти игры успешно применяют для лечения неврозов.

Широко известны психологические карты «Тысяча дорог», «Тысяча жизней», «Тысяча идей». С ними выполняют упражнения, направленные на снятие тревожности, гармонизацию отношений, спонтанность и дружелюбие в коллективе, позитивные впечатления, родовые, семейные и денежные проблемы.

Работа проходит в определённой последовательности. Наставник задаёт человеку вопрос, затем участник вытаскивает карту, интерпретирует её, в конце ситуация обсуждается.

Психологическая карта состоит из верхнего изображения, надписи к рисунку, вопросов к картинке, перечисление человеческих качеств и название самой карты в правом нижнем углу. С ней приятно работать. Её интересно созерцать, анализировать и делиться наблюдениями. Огромное удовольствие от занятий получают дети. Особенно им нравятся карты с персонажами из волшебных сказок. Здесь радости, фантазии и воображению нет конца!

Трансформационные игры эпохи Водолея дарят людям добро, свет, любовь, гармонию, вдохновение. Они очищают и укрепляют духовно, придают силы, заряжают благоприятной энергией и ведут в мир чудес. Уникальный бренд несёт будущему новую волну знаний, умений и самосовершенствования.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательным видео про трансформационные игры.