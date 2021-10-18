Связи с общественностью позволяют управлять человеческим мнением. Практики PR нашли активное применение не только в политике, бизнесе, но и социальной сфере.
Специалисты данного направления относительно недавно поняли, что PR инструменты можно использовать для привлечения внимания человека к общечеловеческим и социальным проблемам.
Отсюда появилось отдельное направление социального PR.
Можно сделать вывод, что PR в соц. сфере представляет собой перечень мероприятий, направленных на формирование и развитие позитивных отношений между социальными институтами и рефератными группами.
Основной целью пиара в соц.сфере выступает установление коммуникации, при которой происходит обмен рабочим контентом между группами людей.
Установление связей с общественностью позволяет выполнить следующие задачи:
- распространение идей, целей, инициатив;
- завоевание доверия среди определённых слоев населения;
- формирование мнения о каком-либо субъекте;
- поиск спонсоров и благотворительных фондов;
- установление тесных контактов с целевыми группами.
Важно указать, что для решения ряда вышеперечисленных задач пиар-агентству необходимо провести мониторинг социума и проанализировать общественное мнение.
Целевой аудиторией соц. пиара могут быть СМИ, государственные институты и структуры, а так же бизнес и коммерческие компании.
Исходя из этого в содержание pr входит:
- Контакты со СМИ: телевидением, печатными изданиями и электронными площадками;
- Различные социальные пиар проекты. Заказчиком pr проекта может быть любой государственный институт или коммерческая организация.
- Социальная pr кампания. Исходя из особенностей задач заказчика, работа может быть ориентировано на конкретную целевую аудиторию.
- Социальная pr реклама в виде продвижения идеи, инициативы, программы и т.д.
- Отдельным элементом социального pr является маркетинг. Это работа по продвижению субъектом ценностей.
Важно заключить, что реализация PR в социальной сфере возможна только при наличии проекта или программы, материальной поддержки и административной помощи. Специалисты пиар-агентства Олега Мальцева помогут оформить проект, создадут для него программу и обеспечат административное сопровождение. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, либо вы захотите получить бесплатную консультацию — обращайтесь по телефону указанному на сайте.