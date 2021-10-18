Связи с общественностью позволяют управлять человеческим мнением. Практики PR нашли активное применение не только в политике, бизнесе, но и социальной сфере.

Специалисты данного направления относительно недавно поняли, что PR инструменты можно использовать для привлечения внимания человека к общечеловеческим и социальным проблемам.

Отсюда появилось отдельное направление социального PR.

Можно сделать вывод, что PR в соц. сфере представляет собой перечень мероприятий, направленных на формирование и развитие позитивных отношений между социальными институтами и рефератными группами.

Основной целью пиара в соц.сфере выступает установление коммуникации, при которой происходит обмен рабочим контентом между группами людей.

Установление связей с общественностью позволяет выполнить следующие задачи:

распространение идей, целей, инициатив;

завоевание доверия среди определённых слоев населения;

формирование мнения о каком-либо субъекте;

поиск спонсоров и благотворительных фондов;

установление тесных контактов с целевыми группами.

Важно указать, что для решения ряда вышеперечисленных задач пиар-агентству необходимо провести мониторинг социума и проанализировать общественное мнение.

Целевой аудиторией соц. пиара могут быть СМИ, государственные институты и структуры, а так же бизнес и коммерческие компании.

Исходя из этого в содержание pr входит:

Контакты со СМИ: телевидением, печатными изданиями и электронными площадками; Различные социальные пиар проекты. Заказчиком pr проекта может быть любой государственный институт или коммерческая организация. Социальная pr кампания. Исходя из особенностей задач заказчика, работа может быть ориентировано на конкретную целевую аудиторию. Социальная pr реклама в виде продвижения идеи, инициативы, программы и т.д. Отдельным элементом социального pr является маркетинг. Это работа по продвижению субъектом ценностей.

Важно заключить, что реализация PR в социальной сфере возможна только при наличии проекта или программы, материальной поддержки и административной помощи. Специалисты пиар-агентства Олега Мальцева помогут оформить проект, создадут для него программу и обеспечат административное сопровождение. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, либо вы захотите получить бесплатную консультацию — обращайтесь по телефону указанному на сайте.