Как делается горизонтальный монтаж забора из профнастила

9 сентября 2025

Забор из профнастила является популярным способом обозначить границы участка и закрыть его от посторонних людей. Профнастил является удобным и практичным материалом, с помощью которого можно без труда сделать ограждение и оно будет служить долго и надежно.

Как выбрать материал для забора из профнастила

Для опорных столбов можно использовать прямоугольные или круглые металлические трубы. К ним подойдет практически любой крепеж.

Трубы могут быть как заполненные, так и пустые внутри. Такие трубы хороши тем, что не требуют особого ухода и надежны в эксплуатации, но их необходимо будет обработать антикоррозийными средствами.

Столбы можно сделать и из такого материала как кирпич. При этом сооружение будет выглядеть дорого и солидно, а столбы будут иметь излишнюю несущую способность.

Тем не менее такой способ установки опорных столбов достаточно популярен Его недостатком является более высокая стоимость. Трубы из бетона практичны, надежны и недороги. Можно приобрести готовые трубы и без проблем установить их в качестве опорных столбов. Могут использоваться и поперечины, при этом они могут быть изготовлены из дерева или металлических труб.

Дерево подвержено гниению, потому есть риск, что такой забор придется в будущем ремонтировать. Для ограждения используют стеновой металлопрофиль.

Если ограждение устанавливается в местности, где нет сильных ветров, то подойдет лист с маркировкой 8, но если периодически случаются сильные ветры и ураганы, лучше взять профлист, маркированный от 10. Горизонтальный монтаж ограждения применяется там, где нет сильных перепадов высот рельефа, так как в этом случае столбы будут установлены на одной горизонтальной линии, а профлисты смонтированы на одной высоте.

Этапы монтажа забора из профнастила

  • Сначала нужно создать проект забора. Это может быть план, на котором будут отмечены особенности участка и нанесены линии, нужные для монтажа профнастила.
  • Нужно подготовить участок. Его очищают от мусора и и определяют перепады высот, если они есть, с помощью уровня.
  • С помощью колышков и лески делают разметку границ и определяют место, где будет стоять забор.
  • Устанавливают опорные столбы, которые могут быть из металла или бетона. Столбы устанавливаются глубиной в грунт не менее одного метра. После этого фиксируются бетонным раствором.
  • Между столбами устанавливают основу для профнастила, представляющую собой горизонтальные направляющие.
  • К горизонтальным направляющим крепятся сами листы профнастила.
  • Места стыков и разрезов должны быть обработаны антикоррозийными растворами в целях защиты от воздействия влаги и коррозии.
  • После установки забора нужно провести финальную отделку.



