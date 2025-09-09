Как делается горизонтальный монтаж забора из профнастила

Забор из профнастила является популярным способом обозначить границы участка и закрыть его от посторонних людей. Профнастил является удобным и практичным материалом, с помощью которого можно без труда сделать ограждение и оно будет служить долго и надежно.

Как выбрать материал для забора из профнастила

Для опорных столбов можно использовать прямоугольные или круглые металлические трубы. К ним подойдет практически любой крепеж.

Трубы могут быть как заполненные, так и пустые внутри. Такие трубы хороши тем, что не требуют особого ухода и надежны в эксплуатации, но их необходимо будет обработать антикоррозийными средствами.

Столбы можно сделать и из такого материала как кирпич. При этом сооружение будет выглядеть дорого и солидно, а столбы будут иметь излишнюю несущую способность.

Тем не менее такой способ установки опорных столбов достаточно популярен Его недостатком является более высокая стоимость. Трубы из бетона практичны, надежны и недороги. Можно приобрести готовые трубы и без проблем установить их в качестве опорных столбов. Могут использоваться и поперечины, при этом они могут быть изготовлены из дерева или металлических труб.

Дерево подвержено гниению, потому есть риск, что такой забор придется в будущем ремонтировать. Для ограждения используют стеновой металлопрофиль.

Если ограждение устанавливается в местности, где нет сильных ветров, то подойдет лист с маркировкой 8, но если периодически случаются сильные ветры и ураганы, лучше взять профлист, маркированный от 10. Горизонтальный монтаж ограждения применяется там, где нет сильных перепадов высот рельефа, так как в этом случае столбы будут установлены на одной горизонтальной линии, а профлисты смонтированы на одной высоте.

Этапы монтажа забора из профнастила