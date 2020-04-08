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Сканеры штрих кода: разновидности и особенности

8 апреля 2020

На упаковках разных товаров можно встретить штрих-код — графический рисунок в виде белых и черных полосок, который сообщает определенную информацию о товаре (кто изготовитель, дата выпуска и пр.).

Также некоторые производители ставят этот опознавательный знак прямо на поверхность изделия. С помощью какого устройства считывается штрих код? Какие существуют разновидности такого оборудования?

Различные устройства для считывания штрих кодов

Сканер штрих кода — специальное техническое средство, предназначенное для считывания графического рисунка. Данное оборудование передает полученную информацию в компьютер, в кассовый аппарат или в POS-терминал.

Сканеры штрих кода значительно облегчают работу продавцов и некоторых иных специалистов. Такие устройства предлагаются в достаточно широком ассортименте, что позволяет каждому желающему подобрать наиболее удобное решение. Все подобные сканеры различаются по нескольким критериям:

  • тип исполнения;
  • вид считывателя;
  • способ подсоединения.

В зависимости от типа исполнения существуют ручные, стационарные и встраиваемые сканеры. Ручные модели отличаются небольшими размерами и малым весом. Они очень быстро устанавливаются и имеют самую низкую цену.

Стационарные варианты закрепляются на одном месте и к ним нужно подносить товар. Позволяют сканировать код в нескольких плоскостях пространства. Встраиваемые сканеры монтируются в кассовые аппараты. Они являются одними из самых надежных.

В зависимости от вида считывателя существуют светодиодные, лазерные и имиджевые сканеры. Светодиодные модели имеют в своей конструкции светодиоды. Такие устройства отличаются увеличенным сроком службы и сравнительно низкой ценой. Лазерные варианты пользуются наибольшим спросом.

В данном случае штрих код считывается с помощью лазерного луча, благодаря чему обеспечивается значительная дальность работы. Имиджевые решения считывают код очень быстро и на значительном расстоянии. Эти сканеры оснащены встроенной фотокамерой. Они подходят для работы даже с поврежденными кодами.

В зависимости от способа подсоединения выделяют беспроводные и проводные сканеры. Первые предназначены для связи с приемным оснащением посредствам Bluetooth или Wi-Fi. Чтобы подсоединить проводной сканер у приемного оснащения должен быть интерфейсный разъем RS232, PS/2 или USB.



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