Крупнейшая пасхальная корзина – на Хустщине
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Крупнейшая пасхальная корзина – на Хустщине

30 мая 2021

6 мая, в Светлую неделю на Ранчо Хайленд установлен новый рекорд Украины-зафиксирована крупнейшая украинская пасхальная корзина. Его высота-3,50 м, длина – 3,70 м и ширина – 2,70 м. Диаметр основания – 3,60 м.

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На изготовление этого изделия, по словам местного мастера лозоплетения Василия Драгулы, ушло около 800 кг лозы. В результате его вес-более 500 кг. На работу ушло примерно два месяца.

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Заказчиком пасхальной инсталляции стал глава фермерского хозяйства “Ранчо Хайленд” Василь Якубець с женой Лесей и детьми Романом и Валерией.

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Целью мероприятия, по словам Василия Юрьевича, было привлечь внимание общественности к сохранению национальных традиций и пропаганда ремесла лозоплетения.

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Торжества мероприятию придало присутствие почтенных гостей, среди которых народный депутат Валерий Лунченко, городской голова Владимир Кащук, секретарь Хустского горсовета Василий Губаль, областной депутат Михаил Ривис и другие.



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