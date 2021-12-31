Виды фрезерных станков с ЧПУ и как выбрать

Такие станки используют при впуске точных деталей, а программа автоматизирует их обработку. ЧПУ повышает производительность работ, и обеспечивает такую точность, которая невозможна при ручном управлении.

Обрабатывать можно любой твердый материал. По выгодным ценам фрезерный станок с чпу можно выбрать на сайте компании stankoff.ru.

Виды оборудования с ЧПУ

Первое разделение – по типу материала для обработки:

Станки с ЧПУ для обработки деталей из металла имеют более прочную конструкцию.

Рабочим инструментом таких станков есть фрезы. Они имеют высокую износостойкость, изготовлены из специальных инструментальных сталей, часто имеющие дополнительное алмазное напыление. Для понижения износа фрезы в станке предусмотрена система охлаждения рабочей зоны обработки.

В качестве жидкости в таких системах используют масло или воду. В конструкциях таких станков предусмотрен отсос воздуха, устраняющий металлическую стружку после обработки детали.

Станки с числовым программным управлением, предназначенные для обработки более мягких материалов – дерева, пластика или композитов. Такие станки менее мощные, чем для металла. Их фрезы намного дольше изнашиваются. Система охлаждения фрезы может быть воздушная, но чаще всего она отсутствует. Стоимость таких станков обычно ниже, и они проще в обслуживании.

Станки с ЧПУ, обрабатывающие крупные детали для корпусной мебели. Здесь несложные программы обработки, но обрабатываемые детали имеют большие размеры, и станок тоже имеет большие габариты.

Фрезерные станки с ЧПУ для обработки стекла. Они подобны металлообрабатывающим станкам. Фрезы для стекла изготовлены из твердых сплавов и имеют алмазные или корундовые поверхности. Здесь большое внимание уделяется охлаждающей жидкости и удалению отходов обработки стекла. Стеклянная крошка несет повышенную опасность для тела и для органов дыхания. Такие станки могут быть использованы для обработки любых других материалов, в том числе и для металлов.

Станки фрезерные с ЧПУ для обработки камня. Они применяются для гравировки или изготовления барельефов и сложных фигур из природного камня и полимерного камня.

Особенность таких станков – необходимо обрабатывать особо твердый материал больших размеров и с большим весом.

Здесь тоже важно охлаждать инструмент, а кроме крошки от обработки материала, необходим отвод большого количества пыли.

Эти станки могут применяться для обработки любого из перечисленных выше материалов.

Как выбрать станок с программами

Первый выбор –исходя из материала. Он определяет тип и конструкцию оборудования, а также виды инструмента.

Следующий критерий выбора – максимальные размеры обрабатываемых деталей. Исходя из этого, выбирается размер рабочего стола, мощность и габариты всего станка.

Состав программ определяется сложностью конфигурации обрабатываемых изделий. Модель, марку и цену заказчик выбирает, исходя из его условий и состава работ.