World Fashion Friends 2010

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13 октября телеканал World Fashion Channel вручил заветные статуэтки за вклад в развитие российской Fashion индустрии на Церемонии награждения World Fashion Friends.

Несмотря на первый снег, холодный ветер и промозглую погоду, модники и модницы добрались в назначенное время до Royal Bar, чтобы узнать, кто из дизайнеров получит статуэтки от телеканала World Fashion Channel. Церемония была открыта выступлением Аслана Ахмадова, который удивил присутствующих гостей своей джазовой лирической композицией. После чего президент канала World Fashion Channel Игорь Удалов вручил статуэтку Валентину Юдашкину со словами благодарности за его огромный вклад в российскую модную культуру. Александр Смирнов, генеральный директор компании Nobel Biocare Russia, отметил дуэт Fresh Art. Главный редактор Fashion Collection Марина Дэмченко, считающая, что у русских дизайнеров большое будущее, отметила Олега Овсиева, так же почетными статуэтками были награждены Сергей Ефремов, Анна Диречина, Bessarion, Маша Цигаль, Максим Раппопорт, Антонина Шаповалова, Лена Ленская, Алишер, Ольга Русан, Елена Супрун и VIVA VOX. Весь вечер в Royal Bar царила дружественная атмосфера, дизайнеры приглашали гостей на свои предстоящие показы на Неделях моды и обсуждали новые тенденции российской fashion индустрии.

Ведущие вечера Виктория Лопырева и Влад Лисовец торжественно приглашали на сцену артистов, которые между вручениями статуэток развлекали гостей своими песнями. Певица Слава, Татьяна Терешина, Полина Грифиcc исполнили свои хиты, а гости с удовольствием подпевали и поддерживали звезд вечера. Приятным музыкальным завершением события стало выступление молодой группы Siberia.

Гостями вечера стали: Тимур Родригез, Полина Гриффис, Артем Сорокин, Александр Асташенок, Анастасия Вирганская, Константин Андрикопулос, Александр Смирнов, Виктория Катамадзе, Наталья Ионова, Слава, Екатерина Одинцова, Екатерина Дробыш, Арман Давлетяров, Маша Малиновская, Даниил Федоров, Андрей Гришин, Катарина Миледина, Наталья Симакова, Инна Гинкевич и многие другие.

Генеральным Партнёром Церемонии выступил мировой лидер рынка эстетической стоматологии — компания Nobel Biocare Russia.

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