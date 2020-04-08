Покупка верифицированного онлайн кошелька: как и где?

Создать кошелек в электронной платежной системе может любой желающий. Сначала создается анонимный кошелек. Затем, при необходимости и желании, его можно верифицировать, используя несколько ступеней в зависимости от набора функций и возможностей, которые требуются.

В последнее время повысился спрос на готовые кошельки, созданные другими пользователями. Купить верифицированный онлайн кошелек или анонимный могут частные лица или организации.

Цели они могут преследовать самые разные. Но, основная – не привязывать операции с деньгами к своей личности. Зачем? Чтобы платить меньше налогов. Подробнее узнать, где можно купить онлайн кошелек, можно на сайте 7milliondollars.com.

Почему нельзя покупать онлайн кошелек у частного лица?

Практически во всех случаях покупка анонимного онлайн кошелька подразумевает дальнейшее его использование, размещение денежных средств, прием платежей, переводы и т. д. И не факт, что человек, продавший кошелек, несмотря на все обещания, не решит восстановить к нему доступ.

Это возможно сделать, например, если у него сохранился номер телефона, который использовался при регистрации. Он может указать, что пароль забыт, сбросить его, получить СМС и придумать новый пароль, получить доступ к денежным средствам, вывести деньги и вообще заблокировать потом кошелек.

Ничего доказать не получится, потому что покупатель вообще толком официально никакого отношения к аккаунту не имел. В принципе, это может быть не только покупка анонимного кошелька, но и верифицированного. В этом случае, тем более, правым будет официальный владелец.

Как и где купить готовые верифицированные и онлайн кошельки

Необходимо найти проверенный и надежный магазин аккаунтов Яндекс Деньги и Киви и других платежных систем. Здесь нужно быть очень внимательным, потому что кошельки будут служить для размещения крупных сумм денег.

Покупая кошелек у непроверенного частного лица или на сомнительном сайте, высок риск потерять свои деньги в будущем, которые будут храниться в нем.

Необходимо проверить репутацию магазина, посмотреть, как долго работает сайт, есть ли отзывы на тематических форумах и что говорят остальные. Лучше перестраховаться, чтобы потом не пришлось жалеть, ибо что-то доказать будет невозможно.

Кому может понадобиться такой кошелек

В основном это те лица, кто работает в сети с деньгами. Это могут быть обменники, покупка и продажа биткойнов и других видов криптовалюты. Многие из них хотят оставить анонимными платежи.