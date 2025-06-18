Технология производства и печати картонной упаковки

В бизнесе упаковка играет важную роль для продвижения и защиты продукта при логистике. Ее производство и качество – решающий фактор в реализации продукции производителями. Не менее важна информационная составляющая ее внешнего вида, формируемая методами печати.

Профессионально технологичную современную упаковку на заказ создают в типографии «Принт Экспресс».

Создание коробок из картона

Перед запуском производства выбирается тип основы – картон может быть гофрированным облегченным, или высокопрочным плотным.

По сортам – крафт, чисто целлюлозный, хром-эрзац, влагостойкий, макулатурный. Выпуск тары организуется по следующему алгоритму:

Заготовленное первичное или вторичное сырье размалывается, формируются волокнистые слои, прессуются и сушатся.

Разрабатывается внешний вид, проектируется тип конструкции в упаковке.

Картонные листы режутся на установленные по проекту размеры с заданными формами. Используются специализированные высечные штампы.

Вырезанные листовые заготовки коробок обрабатываются с нанесением защитных и декоративных покрытий. На них печатаются логотипы, тексты, графика с изображениями.

Тара, коробки собираются в окончательный вид. При необходимости склеиваются.

Финальный этап в производстве – контролируется качество. Как собрана и склеена заготовка, соответствует ли она заданным размерам по ТЗ, насколько качественная печать, разные потребительские параметры.

Печать на заготовках

Дизайн и пользовательская эффективность в упаковке определяется выбранным способом печати.

В типографии используют следующие виды качественной печати:

Офсетной. Тексты с логотипами сначала размещают на тонких бумажных или картонных листах. Полученные изображения подвергаются тиснению или ламинированию, после чего переносятся на заготовку тары.

Шелкографии – одного из способов печати трафаретом. Они изготовлены в виде тонких нейлоновых, полиэфирных или металлических сеток

Флексографическим способом. Изображения наносятся с помощью гибких форм краской, имеющей низкую вязкость. Перенос картинок возможен на картонные упаковки с самой разной плотностью.

Глубокой печати с помощью специальных матриц с красками. Применение способа – для крупносерийного выпуска.

Тампопечатью – с использованием промежуточных клише.

Ультрафиолетовым способом – модернизированной печатью, при полимеризации чернил под УФ-лучами. Создается эффект покрытия тонкими прозрачными пленками.

Цифровой печатью – получаются уникальные изображения с высоким разрешением и богатой расцветкой. Но для малых и единичных тиражей.

Выбор вида печати заказчиком зависит от тиража, требований к цветности и качеству изображения, его стойкости от внешних воздействий.