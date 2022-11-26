Подкормка георгин: правильное удобрение для идеального цветения

Чтобы георгины очаровали нас своими красивыми цветами, им нужно несколько дополнительных питательных веществ. Мы покажем вам, что нужно соблюдать при подкормке георгинов.

Георгины — это великолепные цветы, которые бывают разных форм и цветов.

Родом из Южной Америки, георгины ( Dahlia ) превратят ваш сад в блестящее море цветов с июля до первых осенних заморозков. Королева позднего лета делает это благодаря большому разнообразию цветов, форм и размеров.

От больших цветов в форме помпона до заостренных узких цветов, таких как цветы кактуса георгин, здесь есть что-то на любой вкус. Но какой бы сорт вы ни выбрали, за эффектной цветущей красавицей нужно правильно ухаживать. Таким образом, он может продолжать демонстрировать свои великолепные цветы в течение всего лета.

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Зачем георгинам удобрения?

Георгины нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, потому что они относятся к группе тяжелых кормушек. Это неудивительно, если учесть, что это красивое декоративное растение выпускает каждую весну совершенно новую массу листьев и ярких цветов, которые цветут до самой осени. Для этого особенно важны калий и фосфор, которые должны быть дополнительно обеспечены в органической или минеральной форме.

Азот, конечно, не должен отсутствовать в качестве третьего важного питательного компонента. Однако слишком много азота может привести к тому, что растение будет тратить большую часть своей энергии на сильный рост листьев и пренебрегать цветением. Чтобы этого не произошло, мы покажем вам, какие существуют варианты оплодотворения и как лучше всего это сделать.

Когда подкармливать георгины?

Оплодотворение все о правильном времени. Первые питательные вещества следует вносить осенью, задолго до того, как георгины будут высажены в почву. Это весной, когда уже нет опасности заморозков.

Осенью, после выкапывания чувствительных к заморозкам клубней, почву уже можно взрыхлить и смешать с хорошо перепревшим навозом или зрелым компостом. Весной проводится первое правильное внесение удобрений, чтобы дать этому потрясающему цветущему растению хороший старт.

Внесение удобрений непосредственно во время посадки дает георгинам хороший старт.

Когда именно происходит оплодотворение, зависит от типа оплодотворения. В то время как органические удобрения, такие как зрелый компост, вносят в почву перед посадкой, минеральные удобрения добавляют только через несколько недель после посадки, после появления молодых побегов.

Затем в июле, незадолго до цветения, проводят вторую подкормку минеральными и органическими удобрениями, чтобы дать ей последний импульс для получения особенно красивых цветов.

С конца августа больше никаких удобрений вносить не следует. В противном случае клубни не смогут в достаточной мере созреть, что поставит под угрозу их сохранность. Особенно это касается азотных удобрений.

Какое удобрение лучше для георгин?

Подкармливать георгины можно органическими удобрениями, в первую очередь органическими или минеральными. Органические удобрения, такие как компост или навоз, имеют растительное или животное происхождение и более устойчивы в производстве.

Благодаря своему естественному высвобождению в почву они обеспечивают постоянный приток всех необходимых питательных веществ и здоровую почвенную жизнь.

Минеральные удобрения производятся из ископаемого сырья и азота из воздуха, а также содержат такие питательные вещества, как азот, фосфор и калий. Как правило, они более доступны для растений, но это также может облегчить чрезмерное удобрение, если используется неправильная дозировка. Кроме того, избыточные питательные вещества легче выщелачиваются в грунтовые воды, поэтому следует уделять больше внимания дозировке.

Подкормка натуральными удобрениями

Натуральные удобрения не только полезны для растений, но и улучшают почву, поэтому они, как правило, предпочтительнее минеральных удобрений. Георгины любят рыхлые, теплые и влажные почвы с хорошим дренажем. Если ваша почва не соответствует этим условиям, вы можете приблизить ее к этому идеалу с помощью преимущественно органических удобрений.

Органические удобрения, такие как компост, также обеспечивают здоровую почву.

Если вы подкармливаете георгины преимущественно органическими удобрениями, первое внесение лучше всего проводить за две недели до посадки. Рекомендуется смешать две руки хорошо перегнившего компоста на клубень с посадочной почвой.

Также можно использовать другие органические удобрения, такие как роговая мука. Однако, поскольку роговая мука содержит лишь небольшое количество калия, следует вносить дополнительные удобрения, содержащие калий и фосфор.

Вторую подкормку можно провести в июле до начала цветения жидким удобрением для цветов.

Пошаговая инструкция подкормки георгин:

Смешайте удобрение с посадочной почвой: 100 – 150 г удобрения на м2 обрабатываемой площади. Поместите клубень в посадочную яму и засыпьте обогащенной почвой. Хорошо полейте водой, чтобы смягчить гранулы и облегчить доступ микроорганизмов. В июле, до начала цветения, еще раз удобрите 80-120 г/м2 жидкой подкормкой для цветов.

Подкормка минеральными удобрениями

Если вы предпочитаете вносить минеральные удобрения, то пролонгированными удобрениями достаточно обеспечить это декоративное растение дополнительными питательными веществами дважды в течение вегетационного периода. Первую дозу следует дать примерно через четыре недели после посадки, когда появятся молодые побеги, чтобы дать растению небольшой заряд энергии.

Затем можно дать вторую дозу в июле перед цветением, чтобы обеспечить особенно пышное цветение. Однако если вы используете более дешевое минеральное удобрение без длительного эффекта, удобрение следует вносить небольшими дозами каждые 4-6 недель для равномерного питания. Со всеми минеральными удобрениями будьте осторожны, чтобы не рассыпать зерна по открытым корням или непосредственно по основному побегу.

В целом важно иметь в виду, что георгины не переносят тяжелые, влажные или холодные почвы. По этой причине мы настоятельно не рекомендуем использовать только минеральные удобрения. Устойчивое садоводство и связанная с ним долгосрочная здоровая жизнь почвы работают только в том случае, если почвенные организмы поощряются органическими удобрениями.

Удобрение домашними средствами

Вы любите пить кофе? Тогда у вас уже есть хорошее домашнее средство для удобрения георгинов кофейной гущей. Удобрение кофейной гущей обогащает почву азотом, а его добавление создает слегка кислый pH, который хорошо переносят георгины, а также розы ( Rosa ), гортензии ( Hydrangea ) или фиалки ( Viola ).

А подкормка кофейной гущей приносит еще один плюс: она отпугивает слизней, особенно неравнодушных к молодым побегам. Кроме того, он обладает волшебной привлекательностью для дождевых червей, которые являются желанным гостем в любой садовой почве.

Для удобрения кофе втирают в почву. Важно заранее дать ему высохнуть, так как в противном случае он может очень быстро начать образовывать плесень на клумбе. Чтобы высушить, вы можете просто разложить кофейную гущу на подносе или тарелке на ночь.

Георгины также можно удобрять кофейной гущей.

Совет: Одной кофейной гущи, конечно, недостаточно в качестве полноценного удобрения для весьма прожорливого георгина. Так что, если вы хотите повысить ценность своего кофейного удобрения, вы можете смешать его, например, в соотношении 3:1 с подкормкой для цветов.