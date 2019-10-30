С чем носить женские зимние кроссовки и как за ними ухаживать?

Эту разновидность обуви уже давно носят и в повседневной жизни, а не только по назначению. Они стали модным трендом. Их изготавливают даже самые известные дизайнеры. В последнее время в холодный период года девушки тоже начали носить кроссовки. Но только утеплённого варианта. Широкий выбор женских зимних кроссовок представлен в интернет-магазине https://caruso.com.ua/product-category/obuv-zimnyaya/krossovki-zimnie/.

Их совмещают с юбками и пальто, плащами и платьями. Но выбирать это изделие нужно правильно, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Кроссовки можно носить и в дождь. При этом стоит выбирать подошву большой толщины. Протектор или же платформа являются идеальными вариантами. В идеале материалом должна быть натуральная кожа.

В том случае, если выбирается заменитель, он должен обладать высокой устойчивостью к влаге. Также можно выбрать велюр либо замшу. Эти материалы тепло хорошо сохраняют.

Нубук тоже считается отличным вариантом для выхода из дома в дождь и в морозы, так как он не промокает. Он довольно часто сочетается с протекторной подошвой, которая не пропускает влагу и не скользит.

Но нужно помнить о том, что сразу после приобретения следует обувь обработать спреем либо гелем, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Разновидности и с чем носить обувь

В последнее время появился огромный ассортимент зимних кроссовок для представительниц прекрасного пола. Самыми распространёнными разновидностями являются:

С узорами геометрического типа.

С наличием декора в виде страз.

Вышитые.

С фурнитурой металлической.

С принтом цветов.

Окрас выбранного изделия может быть самым разнообразным. Толщина утеплителя выбирается в зависимости от суровости зимы в отдельном регионе.

В основном зимние кроссовки представительницы прекрасного пола привыкли совмещать с такой одеждой, как бойфренды и скинни, узкие либо же классические джинсы. Со светлой одеждой лучше всего носить соответствующий окрас кроссовок. А вот для тёмных оттенков выбор более обширный.

Нужно помнить о том, что под брюки классического покроя такой вариант обуви не очень подходит. Лучше носить кроссы с зауженными брюками. Со свободным кроем можно совместить сникерсы.

С кроссовками любого типа хорошо будут сочетаться тёплые трикотажные или же вязанные платья, длина которых достигает уровня колен или же выходит за них. Юбку можно выбирать любого кроя. Эффектно будет выглядеть совмещение белых кроссовок на шнуровке и юбки-карандаша до уровня колена.