Почему стоит обратиться к фрилансерам за IT-услугами

Работы в сфере информационных технологий — это то, что может сделать не каждый: написать код, создать "цепляющий" дизайн сайта, настроить рекламную кампанию в поисковой системе или социальной сети — всё это достаточно сложно.

IT-специальности остаются и самыми востребованными: эти услуги постоянно нужны бизнесменам. Качественная разработка сайта или ведение рекламной кампании занимают порой долгое время и могут стоить десятки или даже сотни тысяч рублей.

Как найти специалиста, который качественно проведёт для вас эти работы и не установит за них слишком высокую стоимость? И почему его стоит искать на бирже фрилансеров?

Как искать исполнителя IT-услуги

Всем известно о большом спросе, и предложение в этой сфере тоже достаточно большое.

Ежедневно в социальных сетях и агрегаторах объявлений появляются посты о создании сайтов, настройке и ведении рекламной кампании, тестировании программного обеспечения и других подобных услугах.

Потому может показаться, что в поиске исполнителя нет ничего сложного. Но это далеко не так — вы можете найти его, но не факт, что он выполнит работу качественно.

Особенно, если речь идёт об объявлениях в социальных сетях. Здесь пишут посты и начинающие "айтишники", у которых ещё нет опыта.

Другое дело — биржа фрилансеров: на таких сайтах, как правило, от исполнителей требуется указать опыт и/или рзместить портфолио, с которым может ознакомиться любой заказчик.

Почему стоит искать специалистов на биржах

Принято считать, что люди, работающие на биржах услуг, берут за свою деятельность меньше, чем те, кто осуществляет её индивидуально.

Это не всегда так — но в большинстве случаев на биржах цены немного ниже.

Это не означает более низкого качества. Наоборот, люди здесь выполняют задачи в точном соответствии с вашим заданием. У вас будет отличный сайт или функциональное приложение — и всё это по сравнительно небольшой стоимости и в короткие сроки.

Чего бы вы ни хотели от фрилансера — можете рассчитывать на то, что это будет выполнено. Каждый специалист указывает, что входит в список его услуг и сколько времени это предположительно займёт.

На биржах (кроме узкоспециализированных) можно найти широкий спектр услуг: например, если вам нужен сайт, можно одновременно заказать разработку, дизайн, продвижение и наполнение контентом. Если вам требуется приложение для смартфонов — можете заказать и его.