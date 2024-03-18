Использование таких аксессуаров, как ленты для бейджей с логотипом, распространено в основном для того, чтобы крепить специальные карточки с персональными данными или бейджки.
Если рассмотреть наиболее распространенные виды лент для бейджей, то таковые включают следующие разновидности:
- Одноцветные и многоцветные;
- Текстурированные;
- Наличие объемного логотипа;
- Изделие браслет.
Наиболее доступными являются варианты в один или несколько цветов, которые поставляются обычно с напечатанным логотипом или текстом. Многоцветный вариант зачастую использует градиенты или контрастные цвета.
Текстурированные варианты могут иметь разную текстуру, в частности, матовую или глянцевую.
Объемные логотипы выглядят весьма особенно и могут иметь наклейку или интегрированный логотип, который выделяется на поверхности. Ленты-браслеты надеваются на запястье как браслет, часто используются на мероприятиях или конференциях.
Содержание
Способы для логотипов
Могут применяться разные варианты трансляции логотипа на поверхность.
Здесь также есть ряд наиболее популярных вариантов:
- Печатью;
- Тиснение;
- Метод сублимационной печати;
- Лазерная гравировка;
- Метод наклеивания логотипа.
Безусловно в каждом варианте присутствуют особенности.
Соответственно, возможно более подробно и отдельно эти варианты рассмотреть. Выбор метода зависит от материала, требуемого качества изображения и других параметров.
Печать логотипов
Процесс предполагает использование специального оборудования, в частности, принтеров. Есть возможность получить насыщенные цвета, а также точность детализации.
Метод сублимационной печати
Окрашивание выполняется, когда смесь меняется из твердого состояния в газообразное, минуя стадию жидкости.
Благодаря этому есть возможность обеспечить более чем насыщенные цвета, а также стойкость изображения к воздействию света, влаги и механических воздействий.
Метод тиснения
Представляет собой создание рельефного изображения на поверхности выдавливанием при помощи специального инструмента — штампа. Таким образом достигается объем, что не только великолепно выглядит, но даёт текстуры.
Методы лазерной гравировки
Используется специальное оборудование и луч, который выжигает верхний слой материала, создавая изображение или текст.
Как правило, используется, когда требуется получить значительную точность прорисовки, а также позволяет обрабатывать материалы различной толщины и структуры.
В завершение также стоит сказать при использование наклеек, то есть, когда изготавливается слой, который в дальнейшем переклеивается на поверхность.
Удобный и бюджетный метод, но не всегда обеспечивающий требуемую надёжность, хотя для некоторых вариантов вполне может использоваться.