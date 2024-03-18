Использование таких аксессуаров, как ленты для бейджей с логотипом, распространено в основном для того, чтобы крепить специальные карточки с персональными данными или бейджки.

Если рассмотреть наиболее распространенные виды лент для бейджей, то таковые включают следующие разновидности:

Одноцветные и многоцветные;

Текстурированные;

Наличие объемного логотипа;

Изделие браслет.

Наиболее доступными являются варианты в один или несколько цветов, которые поставляются обычно с напечатанным логотипом или текстом. Многоцветный вариант зачастую использует градиенты или контрастные цвета.

Текстурированные варианты могут иметь разную текстуру, в частности, матовую или глянцевую.

Объемные логотипы выглядят весьма особенно и могут иметь наклейку или интегрированный логотип, который выделяется на поверхности. Ленты-браслеты надеваются на запястье как браслет, часто используются на мероприятиях или конференциях.

Способы для логотипов

Могут применяться разные варианты трансляции логотипа на поверхность.

Здесь также есть ряд наиболее популярных вариантов:

Печатью;

Тиснение;

Метод сублимационной печати;

Лазерная гравировка;

Метод наклеивания логотипа.

Безусловно в каждом варианте присутствуют особенности.

Соответственно, возможно более подробно и отдельно эти варианты рассмотреть. Выбор метода зависит от материала, требуемого качества изображения и других параметров.

Печать логотипов

Процесс предполагает использование специального оборудования, в частности, принтеров. Есть возможность получить насыщенные цвета, а также точность детализации.

Метод сублимационной печати

Окрашивание выполняется, когда смесь меняется из твердого состояния в газообразное, минуя стадию жидкости.

Благодаря этому есть возможность обеспечить более чем насыщенные цвета, а также стойкость изображения к воздействию света, влаги и механических воздействий.

Метод тиснения

Представляет собой создание рельефного изображения на поверхности выдавливанием при помощи специального инструмента — штампа. Таким образом достигается объем, что не только великолепно выглядит, но даёт текстуры.

Методы лазерной гравировки

Используется специальное оборудование и луч, который выжигает верхний слой материала, создавая изображение или текст.

Как правило, используется, когда требуется получить значительную точность прорисовки, а также позволяет обрабатывать материалы различной толщины и структуры.

В завершение также стоит сказать при использование наклеек, то есть, когда изготавливается слой, который в дальнейшем переклеивается на поверхность.

Удобный и бюджетный метод, но не всегда обеспечивающий требуемую надёжность, хотя для некоторых вариантов вполне может использоваться.