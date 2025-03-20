Как сделать визитку для печати

Визитка — это условное «лицо» любого эксперта или же компании. Визитка должна иметь всю ключевую информацию и при этом внешне выглядеть симпотично или солидно. Рассмотрим как же сделать визитку для печати. Заказать печать визиток в Москве можно тут.

Какими бывают визитки

Чтобы создавать визитки нужно понимать какими они бывают.

От этого зависит в каком формате следует создать основу — макет и на какой бумаге в последствии печатать. По типу информации визитки бывают личные, деловые и корпоративные.

От конкретной разновидности будет зависеть дизайн визитки и информация, которая нанесена на ней.

А также бумага, на которой печатается изделие, плюс дополнительная обработка, если визитка планируется эксклюзивного формата. В зависимости от типа изготовления визитки бывают:

Из обычной мелованной бумаги. Данный вид может быть как с ламинированием, так и без.

Из дизайнерской бумаги.

С фольгированием — когда на отдельные слова или логотип наносится блестящая металлическая обработка.

С дополнительной контурной резкой, если визитка имеет нестандартный прямоугольный формат.

С УФ-печатью отдельных элементов или всего блока информации. Когда наносится особый вид печати на поверхность.

Нередко визитки, которые рассчитаны на раздачу среди большого количества людей изготавливают большим тиражом и просто на плотной бумаге. Конда как владельцы компаний, эксперты или руководители отделов создают более эксклюзивные варианты.

Как сделать визитку

Прежде всего перед печатью потребуется макет для визитки.

Он нужен для того, чтобы у производства была возможность напечатать их верно, чтобы все информационное поле было пропечатано корректно. Желательно у любого издания по печати запросить техническое задание для создания макета.

Потому что у разных производств требования могут отличаться. Для того, чтобы сделать визитку, можно прибегнуть к следующим вариантам:

Использовать шаблоны в любом приложении по коррекции изображений. Как правило в них есть вкладки с шаблонами для визиток.

В современном пакете «Word» предлагаются шаблоны готовых визиток. Можно подобрать понравившееся, внеся свои данные.

На бесплатных видеохостингах найти любой самоучитель по созданию визиток и пошагово создать собственноручно макет в любой удобной программе.

Если нет желания разбираться в сложных дизайнерских процессах или нет времени на это, то имеет смысл обратиться к профессиональному дизайнеру.

Пусть он возьмет на это оплату, но это позволит сэкономить время, собственные нервы и гарантию, что макет а печать будет подготовлен корректно.