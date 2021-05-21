По каким критериям выбирать брокера для торговли на Форекс? Узнайте, как обеспечить себе отсутствие проблем.
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По каким критериям выбирать брокера для торговли на Форекс?

21 мая 2021

Валютный рынок может стать источником дополнительного дохода. Коронакризис продолжает оказывать негативное влияние на макроэкономику. Курсы валют продолжает лихорадить. Кто-то сетует на недостаточные меры со стороны правительств, а кто-то видит в актуальной ситуации возможность для заработка. Однако заработать на колебаниях валютных пар станет возможно в случае, когда брокер обеспечит лучший сервис для трейдера.

BusinessInvestorGroup, отзывы о котором преимущественно положительными, предлагает выгодные условия для выхода на биржу. Ниже обозначим ряд критериев, который позволит трейдеру-новичку самостоятельно определиться с выбором брокера.

Нужен ли брокер в принципе?

Нужен ли брокер в принципе?

К сожалению, трейдер – физическое лицо не может самостоятельно войти в торговые процессы биржи. Он обладает слишком незначительным капиталом. Именно по этой причине возникает необходимость в услугах брокеров, дилинговых центров.

Кроме того, брокер предоставляет терминал для ведения торговых процессов. Специализированное программное обеспечение позволяет контролировать состояние рынка перманентно, корректировать принятую стратегию в кратчайшие сроки.

Помимо всего вышеозначенного брокерская контора может предоставлять полезные справочные и информационные материалы.

Нередко брокер самостоятельно ведёт обучение трейдеров-новичков торговле на бирже.

То, что в опционале присутствует огромное кредитное плечо, это не означает, что необходимо брать именно его.

Аспекты выбора трейдера

Аспекты выбора трейдера

Рекомендуем выбирать брокерские конторы для взаимодействия с рынком Forex по следующим критериям:

  • наличие российской лицензии;
  • длительные сроки нахождения на рынке;
  • отсутствие судебных разбирательств в отношении руководящего состава брокерской конторы;
  • широкий выбор способов вывода заработанных средств;
  • широкая палитра кредитных плеч;
  • возможность отработки стратегии без использования реальных денег;
  • широкий выбор валютных инструментов.

Наличие лицензии у брокера – обязательный критерий. В противном случае о сохранности средств трейдера и речи быть не может. Наличие лицензии говорит о том, что брокер осуществляет свою деятельность в рамках юрисдикции российского законодательства.

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Ниже представлен рейтинг Форекс-брокеров на 2020—2021 годы:



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