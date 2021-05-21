По каким критериям выбирать брокера для торговли на Форекс?

Валютный рынок может стать источником дополнительного дохода. Коронакризис продолжает оказывать негативное влияние на макроэкономику. Курсы валют продолжает лихорадить. Кто-то сетует на недостаточные меры со стороны правительств, а кто-то видит в актуальной ситуации возможность для заработка. Однако заработать на колебаниях валютных пар станет возможно в случае, когда брокер обеспечит лучший сервис для трейдера.

BusinessInvestorGroup, отзывы о котором преимущественно положительными, предлагает выгодные условия для выхода на биржу. Ниже обозначим ряд критериев, который позволит трейдеру-новичку самостоятельно определиться с выбором брокера.

Нужен ли брокер в принципе?

К сожалению, трейдер – физическое лицо не может самостоятельно войти в торговые процессы биржи. Он обладает слишком незначительным капиталом. Именно по этой причине возникает необходимость в услугах брокеров, дилинговых центров.

Кроме того, брокер предоставляет терминал для ведения торговых процессов. Специализированное программное обеспечение позволяет контролировать состояние рынка перманентно, корректировать принятую стратегию в кратчайшие сроки.

Помимо всего вышеозначенного брокерская контора может предоставлять полезные справочные и информационные материалы.

Нередко брокер самостоятельно ведёт обучение трейдеров-новичков торговле на бирже.

То, что в опционале присутствует огромное кредитное плечо, это не означает, что необходимо брать именно его.

Аспекты выбора трейдера

Рекомендуем выбирать брокерские конторы для взаимодействия с рынком Forex по следующим критериям:

наличие российской лицензии;

длительные сроки нахождения на рынке;

отсутствие судебных разбирательств в отношении руководящего состава брокерской конторы;

широкий выбор способов вывода заработанных средств;

широкая палитра кредитных плеч;

возможность отработки стратегии без использования реальных денег;

широкий выбор валютных инструментов.

Наличие лицензии у брокера – обязательный критерий. В противном случае о сохранности средств трейдера и речи быть не может. Наличие лицензии говорит о том, что брокер осуществляет свою деятельность в рамках юрисдикции российского законодательства.

Смотрите также: Советы по использованию стратегии VR Systems. Базовая информация о валютном рынке Forex — http://www.propr.me/osnovnaya-informaciya-o-valyutnom-rynke-foreks/

Ниже представлен рейтинг Форекс-брокеров на 2020—2021 годы: