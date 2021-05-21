По каким критериям выбирать брокера для торговли на Форекс?

Валютный рынок может стать источником дополнительного дохода. Коронакризис продолжает оказывать негативное влияние на макроэкономику. Курсы валют продолжает лихорадить. Кто-то сетует на недостаточные меры со стороны правительств, а кто-то видит в актуальной ситуации возможность для заработка. Однако заработать на колебаниях валютных пар станет возможно в случае, когда брокер обеспечит лучший сервис для трейдера.
BusinessInvestorGroup, отзывы о котором преимущественно положительными, предлагает выгодные условия для выхода на биржу. Ниже обозначим ряд критериев, который позволит трейдеру-новичку самостоятельно определиться с выбором брокера.
Нужен ли брокер в принципе?
К сожалению, трейдер – физическое лицо не может самостоятельно войти в торговые процессы биржи. Он обладает слишком незначительным капиталом. Именно по этой причине возникает необходимость в услугах брокеров, дилинговых центров.
Кроме того, брокер предоставляет терминал для ведения торговых процессов. Специализированное программное обеспечение позволяет контролировать состояние рынка перманентно, корректировать принятую стратегию в кратчайшие сроки.
Помимо всего вышеозначенного брокерская контора может предоставлять полезные справочные и информационные материалы.
Нередко брокер самостоятельно ведёт обучение трейдеров-новичков торговле на бирже.
То, что в опционале присутствует огромное кредитное плечо, это не означает, что необходимо брать именно его.
Аспекты выбора трейдера
Рекомендуем выбирать брокерские конторы для взаимодействия с рынком Forex по следующим критериям:
- наличие российской лицензии;
- длительные сроки нахождения на рынке;
- отсутствие судебных разбирательств в отношении руководящего состава брокерской конторы;
- широкий выбор способов вывода заработанных средств;
- широкая палитра кредитных плеч;
- возможность отработки стратегии без использования реальных денег;
- широкий выбор валютных инструментов.
Наличие лицензии у брокера – обязательный критерий. В противном случае о сохранности средств трейдера и речи быть не может. Наличие лицензии говорит о том, что брокер осуществляет свою деятельность в рамках юрисдикции российского законодательства.
Смотрите также:
- Советы по использованию стратегии VR Systems.
- Базовая информация о валютном рынке Forex — http://www.propr.me/osnovnaya-informaciya-o-valyutnom-rynke-foreks/
Ниже представлен рейтинг Форекс-брокеров на 2020—2021 годы: