Основная информация о валютном рынке Форекс

Форекс – международный рынок по обмену валют. Дата основания 1976 год. Этот рынок был основан в следствие отмены в 1971 году золотого стандарта США, что стало причиной того, что курсы валют стали регулироваться рынком, а не государством.

Большое заблуждение называть Форекс биржей. Форекс по сути является внебиржевым виртуальным рынком. Этот рынок не привязан к определенному месту. Все сделки проводятся виртуально без личных встреч, подписанных контрактов и договоренностей.

Характеристика валютного рынка

Доступность всем жителям планеты за счет глобализации электронных средств связи через Форекс брокеров Непрерывный процесс операций за счет попеременной работы рынка во всех часовых поясах Использование хеджирования – защиты кредитных и валютных рисков Волатильность валютных курсов Диверсификация денежных резервов банков предприятий и государств Предоставление частным и юридическим лицам возможности извлекать спекулятивную прибыль с операций.

Участники рынка

Участником рынка может стать любой желающий, так как существует закон на свободу валютных операций. Но в то же время есть ограничения для посредников, коими являются брокеры

Участники рынка Форекс:

Частные лица Юридические лица Валютные биржи Валютные брокера Центральные банки Фирмы Коммерческие банки

Принцип торговли

Благодаря тому что мировые торговые площадки находятся во всех часовых поясах рынок Форекс работает круглосуточно 5 дней в неделю. Участники зарабатывают на разнице цен на валютные пары, где одна из валют является товаром, а другая средством оплаты.

По сути покупаются и продаются деньги за деньги. Форекс является очень удобным средством заработка для простого человека так как не нужно располагать огромными суммами, чтобы начать торговлю.

Например: трейдер располагая всего 1 долларом может совершить сделку на 50 долларов. Стать участником рынка Форекс очень легко. Нужно зарегистрироваться у брокера и, скачав торговый терминал, начать торговлю.

Для ознакомления брокеры предоставляют демо версию счета. Далее трейдер открыв терминал видит график цен выбранной им валютной пары. Спекулянт открывает сделку на покупку или продажу, а брокер, выступающий посредником, выдает данные о сделке на терминал.

В следствии движения цен в нужном для трейдера направлении он закрывает сделку и фиксирует прибыль. Для обучения создана масса данных: книги, видео, сообщества. Для более успешной торговли брокер предоставляет индикаторы, торговых роботов, стратегии торговли, новостные материалы и рассылки.

Таким образом, рынок Форекс стал для миллионов людей по всему миру отличной возможностью для заработка денег. Первое время он кажется сложным и непонятным, но стоит понять механику рынка и взаимодействие факторов влияющих на движения цен как Форекс станет очень доходным и интересным.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про валютный рынок Форекс.