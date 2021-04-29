Успешная и прибыльная торговля на Форекс подразумевает использование различных инструментов, стратегий. Одной из популярных стратегий является VR System, подробнее о которой можно читать на сайте trading-go.ru. Многие трейдеры с относительно небольшим опытом, скептически относятся ко всякого рода стратегиям, будучи уверенными в том, то они не могут работать. Однако опытные трейдеры охотно применяют их в торговле.

Что это такое

Любая стратегия – это определенный алгоритм поведения трейдера на рынке, который он использует в зависимости от преследуемых целей и изменений курсов валютной пары, с которыми он работает. VR System не является исключением.

Это отлично сбалансированная торговая система. Включает в себя канал Дончиана, а также индикаторы Moving Average. Благодаря этому, график не загружен, на нем нет лишней, отвлекающей информации.

Как все работает

С помощью канала Дончиана можно определить состояние финансового инструмента в режиме реального времени. Moving Average представляет собой среднюю скользящую.

Вкупе это позволяет определить точку, в которой будет осуществлен вход на рынок. Одновременно работают 3 скользящие:

Медленная

Средняя

Быстрая.

Вход в позицию осуществляется в том случае, если все скользящие сменили свои цвета, обозначив рост.

Последняя свеча была закрыта ростом. Выход же осуществляется по обратному сигналу торговой стратегии. В целом в данной стратегии все установки четкие и понятные для трейдеров. Она построена на основе классических алгоритмов и принципов трейдинга.

Поэтому, чтобы понять ее принцип работы, необязательно быть опытным трейдером.

Насколько безопасно и эффективно использовать данную стратегию

Никто не заставляет пользоваться VR System в обязательном порядке, если она не нравится или пока непонятна.

Но, как показывает статистика и многочисленные отзывы, трейдеры довольны теми преимуществами, которые она предоставляет. Разумеется, ставить все свои деньги на автоматическую торговлю, доверяя стратегии слишком рискованно. Даже при входе в рынок, лучше ставить ограничения и стопы, чтобы в случае чего не остаться в сильном минусе.

Стопы можно ставить и при стремлении графика вверх, чтобы не упустить выгодный момент и успеть совершить сделку, пока график не устремится назад. Для начала, те кто только осваивает этот инструмент, можно торговать на учебном демо-счете, чтобы понять, как все это работает.