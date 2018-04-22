Перевод документов с апостилированием в бюро переводов

Довольно часто люди имеют необходимость в переводе личной документации. Это обусловлено разными причинами и связано с планированием зарубежной поездки.

Цели визита могут быть разными: отдых, продолжение обучения, трудоустройство, переезд на ПМЖ, воссоединение с семьей и т.д.

В большинстве случаев не получится ограничиться только услугами перевода. Понадобится воспользоваться дополнительными сервисами: нотариальное заверение, проставление апостиля, консульская легализация и т.д.

Практика показывает, что решение подобных вопросов люди доверяют профессиональным исполнителям – обращаются в агентство или бюро переводов. Рекомендуем сотрудничать с универсальным бюро переводов "Азбука", сайт которого легко найти по запросу "Апостиль Киев".

В данном материале мы подробнее поговорим о процедуре апостилирования. Наличие штампа апостиль официально подтверждает подлинность документа. Это означает, что вы можете спокойно его использовать на территории другой страны.

Иными словами, апостилирование представляет собой одну из форм легализации. В результате этой процедуры удостоверяется подлинность всех подписей, присутствующих в документе.

Кроме того, подтверждаются любые штампы и печати. Что позволяет заявителю подавать документ в официальные органы других стран.

Штамп апостиль актуален в том случае, если вы планируете подавать бумаги в страну, подписавшую Гаагскую конвенцию.

На каких документах ставят эту печать?

На любых бумагах, прошедших через нотариуса. А также всех документах, которые были получены в различных учреждениях, относящихся к органам государственной власти;

В свидетельствах, которые были выданы ЗАГСом;

В любых государственных документах уставного, патентного или учредительного типа.

Где не ставят апостиль?

В любых официальных бумагах, полученных заявителями во времена СССР;

В оригиналах определенных личных документов. Например, паспорте, трудовой книжке, военном билете, разрешении на оружие, пенсионном удостоверении, водительских правах, нормативно-правовых актах и т.д.

Правила проставления штампа

В соответствии со стандартами его ставят на тыльной части документа либо там, где отсутствует текстовое содержимое. В некоторых случаях под апостиль берут отдельный лист.

Впоследствии его подшивают к оригиналу. В обязательном порядке нумеруют страницы.

Вывод

Если вы заинтересованы в каком либо из перечисленных выше сервисов, рекомендуем сотрудничать с профессионалами. Обращайтесь за помощью в агентство или универсальное бюро переводов «Азбука» в Киеве.

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