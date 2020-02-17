Основные неисправности ноутбуков Acer и их ремонт

Ноутбуки Acer пользуются популярностью. За многие годы работы компании выпущено большое количество моделей, которые помогают в работе, учебе и отдыхе своим пользователям.

Acer зарекомендовала себя как надежная техника, которая может работать долго и качественно. Однако и с таким оборудованием случаются поломки. Есть несколько основных, которые происходят чаще всего. Качественно отремонтировать ноутбуки Acer могут специалисты сервиса acer.msk-supports.ru.

Ноутбук не включается.

Причиной этой поломки могут быть многие вещи. Ноутбук может не реагировать на кнопку включения, если поврежден правый или левый мост. Это может возникнуть при ударе или падении ноутбука.

Может выйти из строя система охлаждения, тогда ноутбук не будет включаться. Это тоже происходит при повреждении или падении устройства, в целом ноутбуке система работает хорошо.

Еще одной причиной того, что ноутбук не включается – выход из строя зарядной батареи. Это первое, что стоит проверить. Для этого ноутбук подключается к другой зарядке. Если устройство начинает заряжаться – стоит купить новое зарядное устройство.

Следует помнить, что такие аксессуары лучше приобретать в специализированном магазине. Это гарантирует оригинальность товара и длительность его срока службы.

Не работает клавиатура или отдельная ее часть.

Причина устанавливается после диагностики устройства. Бывает вариант, когда перетирается контакт или просто отходит. Эту поломку легко устранят в сервисном центре и не дорого за это возьмут.

Если вышла из строя вся клавиатура, тогда предложат замену. Такой ремонт стоит значительно дороже. Его цена и срок зависит от модели ноутбука и наличия запчастей в сервисном центре.

Не работает экран.

Чаще всего причиной такой поломки является шлейф, который вышел из строя. В сервисном центре его предложат заменить. Это стандартный ремонт, который не будет дорого стоить.

Хуже если вышла из строя матрица. В этом случае экран частично сохранит свои функции. Замена матрицы стоит значительно дороже.

Ноутбук залит какой-либо жидкостью.

С такой ситуацией сталкивались многие. Не важно, что пролито на ноутбук – кофе, чай, сок – все это может привести к коррозии. Производители стараются максимально защитить устройство от таких непредвиденных «купаний» и предлагают модели с влагозащитной клавиатурой.

Однако не все ноутбуки имеют такой плюс. При попадании влаги устройство обязательно необходимо отнести в сервисный центр, сообщить причину и там проведут профилактику.