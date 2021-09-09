Что проходят во втором классе по русскому языку и на какие темы задают ДЗ

Родителям важно знать о том, что проходят их дети в школе, поскольку это поможет вовремя заметить проблемы с успеваемостью, помочь и поддержать, проявить внимание в тот момент, когда ребенок действительно в нем нуждается.

Вот почему многим будет полезно узнать о том, что проходят по русскому языку во втором классе и что именно задают в домашних заданиях. А найти ГДЗ по русскому языку за 2 класс можно на сайте https://gdzznaika.ru/2-klass/russkij-yazyk/kanakina-goretskiy-uchebnik-2/.

Что проходят

Ребенку дают представление о том, чем отличается диалог от монолога, дают их понятия.

Также знакомят с различными тестами. Все-таки система оценки знаний сейчас если не полностью тестовая, то по крайней мере, частично. Дается правило на мягкий знак. Также детей знакомят с правилами насчет шипящих и глухих звуков.

Происходит знакомство с различными частями речи, но, конечно, не всеми, поскольку часть из них слишком сложна для второклассника, и такой материал бы не усвоился, мешая усвоению остального. Ребенок узнает о существительном, а также о местоимении, прилагательном, предлоге…

Какие ДЗ задают

Конечно, необходимо повторение материала.

В этом, как и прежде, основной смысл домашнего задания. Повторение и усвоение достигается за счет различных упражнений, и тут уже многое зависит от того, какой используется учебник. Иногда это преимущественно именно упражнения, то есть примеры с теми или иными заданиями.

Например, нужно что-то написать и выделить части речи, либо же ответить на какие-то вопросы. Также встречаются различные тесты. Дети повторяют правила, буквы и звуки, задания могут быть очень интересными, но, конечно, как правило, интересны отнюдь не тесты, а совсем другого типа ДЗ.

В принципе, нельзя сказать, что это сложно, однако дети имеют от природы разные способности, и нельзя не считаться с этим.

Вот почему даже если взрослому кажется, что задание простое, и это подтверждается какой-то статистикой. Необходимо убедиться, что конкретный ребенок с этим справляется.

Ну и разумеется, важно уважительно помогать ребенку, не ставить неуспеваемость ему в вину, по крайней мере, не делать это грубо и бестактно. А если уж нужно указать на ошибки или нерадивость, важно еще и найти, за что похвалить, стимулировать к хорошей учебе позитивной мотивацией.