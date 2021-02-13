Системы безопасности давно перестали быть чем-то недосягаемым для простых людей и мелких предпринимателей. Они активно используются для обеспечения безопасности квартир, жилых домов, дач, коммерческих объектов, офисов и не только. Одним из ведущих производителей таких систем является компания Hikvision, совсем недавно представившая рынку инновационную линейку продуктов Hikvision AX PRO.

О Hikvision AX PRO

Серия AX PRO представляет собой целую линейку беспроводных устройств, которые включают в себя такие элементы, как:

Система видеомониторинга

Система обнаружения вторжения

Датчики движения

Система обнаружения возгорания и задымления

Устройства для системы «Умный дом»

Розетки и переключатели для удаленного управления электроприборами и осветительными приборами и не только.

Главное преимущество беспроводных приборов в том, что для их установки и эксплуатации не требуется протягивать многометровые кабельные системы.

Монтаж и обслуживание максимально простые. Технология передачи радиосигнала Tri-

X позволяет связать все элементы в единую систему и обеспечить бесперебойный обмен данными. При этом стоимость таких систем не такая высокая, как могли бы подумать многие. Это тоже является огромным преимуществом.

Как выбрать подходящую систему

Hikvision AX PRO – это не какой-то один стандартный комплект оборудования.

Каждый покупатель может выбрать именно то, что нужно ему, собрать свою систему наблюдения, безопасности, удаленного контроля. Так как далеко не все разбираются в данной сфере, многие не могут определиться с тем, что именно в каком количестве им требуется для обеспечения безопасности в их объекте.

В этом случае можно попросить помощи у специалиста компании, которая предлагает такое оборудование и системы. В зависимости от особенностей объекта будут подобраны подходящие датчики, их количество, технические характеристики.

Кроме того, оборудование и комплектующие подбираются в соответствии с пожеланиями заказчика, целями, которые он преследует. Например, одним нужно установить только систему видеонаблюдения и датчик несанкционированного вторжения, если это частный загородный дом.

Для офисов, магазинов и других коммерческих объектов потребуется куда больше элементов, чтобы обеспечить максимальную защиту и сохранность имущества. Стоимость системы будет зависеть от комплектации.