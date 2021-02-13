Системы безопасности давно перестали быть чем-то недосягаемым для простых людей и мелких предпринимателей. Они активно используются для обеспечения безопасности квартир, жилых домов, дач, коммерческих объектов, офисов и не только. Одним из ведущих производителей таких систем является компания Hikvision, совсем недавно представившая рынку инновационную линейку продуктов Hikvision AX PRO.
О Hikvision AX PRO
Серия AX PRO представляет собой целую линейку беспроводных устройств, которые включают в себя такие элементы, как:
- Система видеомониторинга
- Система обнаружения вторжения
- Датчики движения
- Система обнаружения возгорания и задымления
- Устройства для системы «Умный дом»
- Розетки и переключатели для удаленного управления электроприборами и осветительными приборами и не только.
Главное преимущество беспроводных приборов в том, что для их установки и эксплуатации не требуется протягивать многометровые кабельные системы.
Монтаж и обслуживание максимально простые. Технология передачи радиосигнала Tri-
X позволяет связать все элементы в единую систему и обеспечить бесперебойный обмен данными. При этом стоимость таких систем не такая высокая, как могли бы подумать многие. Это тоже является огромным преимуществом.
Как выбрать подходящую систему
Hikvision AX PRO – это не какой-то один стандартный комплект оборудования.
Каждый покупатель может выбрать именно то, что нужно ему, собрать свою систему наблюдения, безопасности, удаленного контроля. Так как далеко не все разбираются в данной сфере, многие не могут определиться с тем, что именно в каком количестве им требуется для обеспечения безопасности в их объекте.
В этом случае можно попросить помощи у специалиста компании, которая предлагает такое оборудование и системы. В зависимости от особенностей объекта будут подобраны подходящие датчики, их количество, технические характеристики.
Кроме того, оборудование и комплектующие подбираются в соответствии с пожеланиями заказчика, целями, которые он преследует. Например, одним нужно установить только систему видеонаблюдения и датчик несанкционированного вторжения, если это частный загородный дом.
Для офисов, магазинов и других коммерческих объектов потребуется куда больше элементов, чтобы обеспечить максимальную защиту и сохранность имущества. Стоимость системы будет зависеть от комплектации.