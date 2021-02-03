Особенности защитной обработки дома из бруса

После окончания строительства дома из бруса обязательно требуется выполнить защитную обработку, что позволит существенно повысить технические и эксплуатационные характеристики объекта.

Если не выполнить дополнительно снаружи обработку, то существует риск образования гниения, материл, начнет терять свой оттенок, начнет портиться и в его структуре могут появиться насекомые. Все это не только портит внешний облик здания, но и существенно снижает его эксплуатационные качества.

Поэтому если запланировано строительство домов из бруса в Уфе, то важно на этапе строительства, а также по его завершению правильно организовать выполнение обработки коттеджа, используя специальные средства позволяющие обеспечить стенам надлежавшую защиту от влаги, солнца иных негативных воздействий окружающей среды, а также насекомых вредителей.

Особенности защитной обработки

С особой тщательностью и ответственностью нужно обрабатывать каждый миллиметр поверхности дома, но особое внимание нужно уделить следующим его конструктивным элементам:

1. Закладной венец, этот элемент является самым уязвимым к намоканию, в результате чего могут происходить процессы гниения, не исключается вероятность появления грибка. Использование обычных средств не гарантирует эффективную защиту от негативных воздействий.

Опытные мастера рекомендуют использовать:

Раствор железного или медного купороса. Эти составы после нанесения глубоко впитываются в древесину. Полное высыхание нанесенного средства происходит в течение 3-4-х часов.

Финский состав, его нанесение выполняется при помощи кисточки, брус обрабатывается в два слоя со всех сторон, время высыхания – 12 часов.

2. Угловые торцы, эта часть конструкции поглощает примерно в 10-12 раз больше влаги, нежели стены.

Процессы интенсивного высыхания и намокания становятся причиной появления трещин, внутри которых образуется благоприятная среда для развития плесени гнилостного грибка. Для предотвращения таких процессов выполняется преднамеренное разрушение структуры, используется резиновая киянка.

После снаружи торцы пропитываются глубокопроникающими составами, например «Акватекс». При выполнении финишной обработки используется защитное покрытие на основе акрила «TEKNOL JRM» или специальное средство на водно-дисперсионной основе «Remmers SW-910». После выполнения обработки торцы становятся невосприимчивыми к воздействию влаги и резким перепадам температуры.

Этим конструктивным элементам следует при выполнении обработки уделить наибольше внимание и при этом использовать специальные более эффективные защитные средства.

После выполнения обработки строение приобретает защиту от негативных воздействий окружающей среды.

Однако, несмотря на это с определенной периодичностью следует проводить осмотр здания на предмет появления повреждений. Делать это рекомендуется при смене сезонов. В случае если обнаружены поврежденные участки на поверхности струба, их необходимо обработать защитным составом.