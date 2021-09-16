Механическая обработка небольших участков земли, проведение различных работ на ограниченных площадях потребовала создать компактную, но в то же время производительную машину.

Такой машиной стал минитрактор. Сегодня многие производители сельскохозяйственной техники изготавливают подобные агрегаты. Благодаря большому перечню навесного оборудования минитрактор успешно справляется с большим количеством сельскохозяйственных, земельных и уборочных работ. Чтобы по выгодной цене купить минитрактор, можно перейти на сайт компании минитрактор.бел.

Виды минитракторов

Современные минитракторы классифицируются по следующим показателям:

Габаритам.

Месту расположения двигателя. Он может быть расположен спереди, как у больших тракторов или сзади. С задним расположением двигателя минитракторы называются райдерами.

Мощности двигателя.

Типу ходовой части (колёсная или гусеничная).

Типу двигателя: бензиновый или дизельный.

Количеству используемого навесного оборудования. От этого зависят его возможности и перечень выполняемых операций.

Стоимости.

Компании производителя.

Для минитракторов принято деление на три категории: лёгкие, средние и тяжёлые.

Лёгкие трактора комплектуются двигателями не более 6,8 л.с.

Они схожи с другой минитракторной техникой – мотоблоками. Такие минитрактора обладают хорошей манёвренностью и могут использоваться на дачах, приусадебных участках при уборке территории или вспашке земли.

Средние минитрактора оснащаются двигателем, мощность которого достигает 20 л.с.

Они способны выполнять более трудоёмкие работы, как в сельском хозяйстве, так и в коммунальной сфере.

Тяжелые модели обладают двигателем более 60л.с.

По своим характеристикам и техническим возможностям такие машины способны решать задачи на уровне не хуже полноценного трактора. С его помощью можно успешно обрабатывать большие площади в крупных фермерских хозяйствах или осуществлять уборку территории в мелких и крупных населённых пунктах. Они с успехом применяются в жилищно0коммунальном хозяйстве управляющими компаниями.

Перечень основных видов работ

Благодаря многообразию разработанного для минитракторов навесного оборудования можно произвести следующий перечень работ:

Сельскохозяйственные работы. С помощью минитрактора можно выполнить следующие работы: вспашку земли, боронование, культивации., уборку картофеля и других корнеплодов.

Уборка территории.

Прокладывание траншей.

Для решения всего перечня задач минитрактора комплектуются следующим оборудованием и инструментами:

Прицепной тележкой;

Плугом;

Бороной,

Культиватором;

Миниковшом;

Щётками для уборки территории.

Приобретение дополнительной оснастки производится по согласованию между покупателем и дилером.