Особенности покупки недвижимости в Алании

Многие наши соотечественники задумываются о приобретении недвижимости за границей. Это перспективные инвестиции, возможность получать пассивный доход и окупить со временем всю потраченную сумму, а также запасной аэродром.

С учетом нестабильной обстановки в стране и в мире, многие задумываются о том, чтобы обзавестись недвижимостью в другой стране. Так спокойнее. Очень популярна сейчас Турция и ее курорты, в числе которых Анталья. Самый популярный курорт Анталии – Алания. Если вас интересуют квартира Алания, то ознакомиться с предлагаемыми вариантами можно на сайте компании Gold Ahiskali.

Преимущества покупки недвижимости в Алании

Это может быть как жилая, так и коммерческая недвижимость. Причем, коммерческое помещение или объект можно не использовать самостоятельно для бизнеса, если таких планов изначально не было, а просто сдавать в аренду.

Так как это популярный курорт, бизнес здесь процветает. Можно приобрести помещение под магазин, кафе, ресторан, клуб или даже полноценную гостиницу.

Но, все-таки, наибольшей популярностью пользуется жилая недвижимость. Это:

квартиры-студии

многокомнатные квартиры

дома

виллы.

В них можно жить самим, либо сдавать в аренду, получая неплохой стабильный доход.

Некоторые живут там постоянно, т. к. работа и обстоятельства позволяют это сделать.

Как приобрести недвижимость в Алании

В Алании несколько районов. Как и везде, город делится на центр, курортную зону, спальные районы и т. д. Соответственно, стоимость недвижимости тоже сильно отличается. Центр и курортные районы, исторический центр – самые дорогие и фешенебельные.

Есть несколько новых районов, где идет активная застройка, возводятся современные жилые комплексы, где можно приобрести недвижимость еще до того, как объект сдан в эксплуатацию.

Это обойдется дешевле. Купить недвижимость можно как со 100%-м расчетом, если есть такая возможность, так и в ипотеку. Это сейчас доступно и нашим соотечественникам.

Многие турецкие застройщики и банки сотрудничают и охотно выдают такие кредиты иностранцам. Средняя процентная ставка даже для иностранцев составляет 7-8%, что не так много. Тем более, что недвижимость на этом популярном курорте стоит не таких баснословных денег.

В Питере или Москве цена на недвижимость намного меньшей площади в спальном районе выше. Очень важно также правильно заключить сделку. Все-таки это недвижимость. Лучше сотрудничать с проверенным и надежным агентством, чтобы не нарваться на мошенников.