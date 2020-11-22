Особенность и потенциал модульной системы Джокер

Отказ от готового стандартного торгового оборудования происходит довольно часто. Причиной стало появление модульной системы Джокер, которая полностью преобразовала устоявшиеся представления об обустройстве магазина.

Особенность модульной системы

Конструкторы итальянской компании Джокер решили отказаться от шаблонов, связанных с изготовлением оборудования для торговли. Заниматься разработкой стандартных комплектов, созданных на предприятиях, было просто не перспективно.

Предприниматели давно просили придумать универсальное оборудование с возможностью дальнейшей корректировки. Итогом поиска стала первая модульна система, которая на первый взгляд может показать конструктором для взрослых людей.

В действительности элементы системы во многом напоминают детский конструктор, отличный своими параметрами. Ведь длина труб (упор сделан на 25 и 50 мм в диаметре) достигает 3 метров. Однако отпилить лишний кусок одним из способов несложно.

Вместо привычного металлопроката взяли хромированные трубы, отличные по своим характеристикам. Для быстрого подсоединения разработаны десятки элементов (муфты, соединители, фитинги, заглушки). Детали изготавливают из алюминия и полимеров, в дальнейшем покрывают хромом.

Подбор труб и элементов проходит в режиме реального времени. В каталоге интернет-магазина рассматривают фото и характеристики компонентов. После доставки по адресу производят монтаж оборудования в магазине.

Разнообразное оборудование

Уникальность модульной системы заключена в умении трансформироваться в различное оборудование для торгового зала. Специфика точки перестает играть главную роль. Конструкция будет уместно смотреться в бутике, продуктовом и стоковом магазине.

Разновидности оборудования удается собрать после покупки системы по заранее намеченному плану. Потребуется подобрать поликарбонат и панели, стекло и зеркала, крючки и решетки, держатели и колесики. Монтаж позволит собрать:

витрины (мобильные, стационарные);

разновидности стоек и стеллажей;

напольные вешала и полки;

колонны и стенды (выставочные);

тележки и корзины;

столы, стулья, кресла, шкафы, столики;

инсталляции и примерочные.

Элементы модульных систем могут пригодится при отделке помещения. Хром обладает эстетичным видом и делает оборудование привлекательным. Компоненты одинаково хорошо вписываются в стили хай-тек и классика.

Нельзя упускать из виду один фактор. В отличие от собранных заводских изделий появляется возможность корректировок. Модульная система допускает принятия любой формы (угловой, квадратной, прямоугольной), что помогает восполнить недостаток метража.

Теперь конструкция сумеет занять место в горячей или холодной зоне. Корректировка параметров способствует размещению основного ассортимента и сопутствующих аксессуаров.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором креплений системы Джокер.