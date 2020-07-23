Из чего сделано ДСП и характеристики материала

Дерево – самый распространенный строительный и мебельный материал. Пиломатериалы получают путем распила бревен с применением различных технологий. Из пиломатериала создают определенного вида и типа изделия. При этом какая бы обработка древесины не осуществлялась, на каждом этапе создается большое количество отходов. Казалось бы, что делать с этими отходами, кроме как не утилизировать или использовать в качестве топлива. Но утилизировать экологически чистое вторсырье. Нерациональное решение вопроса.

Поэтому в свое время были изобретены технологии, соответствующее производственное оборудование, позволяющее получать из отходов качественные материалы, которые нашли широкое применение в строительстве и мебельном производстве. Одним из таких материалов является древесно-стружечная плита (ДСП), а годом ее изобретения принято считать 1918. По выгодным ценам ДСП предлагает строительный магазин https://poltava.kub.in.ua/pilomaterialy/dsp/.

Разновидности ДСП и способы получения

Производство древесно-стружечная плита востребована по нескольким причинам:

возможность получить крупногабаритные детали без больших трудозатрат;

геометрическая стабильность;

получение из древесных отходов, себестоимость которых намного ниже, по сравнению с другими видами вторсырья.

Массовое производство ДСП поспособствовало сокращению массовой вырубке ценных пород деревьев, а строители и производители мебели получили в свое распоряжение относительно недорогой, но технологичный конструкционный материал. Получают древесно-стружечную плиту с применением нескольких технологий:

путем прессования;

с использованием метода экструзии.

В процессе производства плите может быть придано свойство влагостойкости или повышена эстетичность внешнего вида, путем ламинирования лицевой стороны.

Характеристики материала

Древесно-стружечная плита, как и любой конструкционный материал, обладает определенными свойствами и характеристиками, часть из которых имеет естественное, а часть искусственное происхождение: