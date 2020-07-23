Из чего сделано ДСП и характеристики материала

Дерево – самый распространенный строительный и мебельный материал. Пиломатериалы получают путем распила бревен с применением различных технологий. Из пиломатериала создают определенного вида и типа изделия. При этом какая бы обработка древесины не осуществлялась, на каждом этапе создается большое количество отходов. Казалось бы, что делать с этими отходами, кроме как не утилизировать или использовать в качестве топлива. Но утилизировать экологически чистое вторсырье. Нерациональное решение вопроса.
Поэтому в свое время были изобретены технологии, соответствующее производственное оборудование, позволяющее получать из отходов качественные материалы, которые нашли широкое применение в строительстве и мебельном производстве. Одним из таких материалов является древесно-стружечная плита (ДСП), а годом ее изобретения принято считать 1918. По выгодным ценам ДСП предлагает строительный магазин https://poltava.kub.in.ua/pilomaterialy/dsp/.
Разновидности ДСП и способы получения
Производство древесно-стружечная плита востребована по нескольким причинам:
- возможность получить крупногабаритные детали без больших трудозатрат;
- геометрическая стабильность;
- получение из древесных отходов, себестоимость которых намного ниже, по сравнению с другими видами вторсырья.
Массовое производство ДСП поспособствовало сокращению массовой вырубке ценных пород деревьев, а строители и производители мебели получили в свое распоряжение относительно недорогой, но технологичный конструкционный материал. Получают древесно-стружечную плиту с применением нескольких технологий:
- путем прессования;
- с использованием метода экструзии.
В процессе производства плите может быть придано свойство влагостойкости или повышена эстетичность внешнего вида, путем ламинирования лицевой стороны.
Характеристики материала
Древесно-стружечная плита, как и любой конструкционный материал, обладает определенными свойствами и характеристиками, часть из которых имеет естественное, а часть искусственное происхождение:
- плотность и прочность. Первый параметр варьирует в пределах от 550 до 820 кг/куб.м. Прочность плиты принято измерять сопротивлению на изгиб. По этому параметру она бывает двух видов с 11 МПа и 10 МПа;
- биологическая стойкость. При производстве применяются различные по своим свойствам связующие, благодаря наличию которых ДСП не подвержено воздействию грибков, она не гниет, на ней не появляется плесень. Под воздействием воды плита может разбухнуть и рассыпаться, но плесени и очагов гниения при этом в структуре и на поверхности не будет наблюдаться.