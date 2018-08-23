Как вскрыть дверной замок без ключа

Бывает, когда подходишь к двери дома или квартиры и обнаруживаешь пропажу. Ключей то нет. Знакомая ситуация? Хоть раз в жизни такое происходило с каждым!

Встает вопрос: что делать? Можно залезть через окно. А если восьмой, восемнадцатый этаж. Тогда ломать дверь. А если она бронированная?

Но выход все-таки есть! Достаточно зайти на сайт http://express-t.ua/uslugi/avarijnoe-vskrytie-zamkov и ситуация спасена. Понятно, что услуга по вскрытию замков платная, давайте разберемся, от чего зависит цена.

Ценовая политика услуги вскрытия дверного замка

Многое зависит от материала двери, которую необходимо открыть без ключа.

Она может быть деревянной и в этом случаи можно просто выбить ее, не дожидаясь профессионалов. Самый дешевый способ, после этого, правда придется потратиться на новую дверь.

Металлическую дверь уже не выбить и если ее резать, то замена очень дорогой вариант. Поэтому вызываем специалистов и открываем дверь с помощью специально инструмента. Тут цена будет зависеть от механизма замков, которые необходимо открыть, а обычно в таких дверях их как минимум два.

Методы вскрытия замка без ключа

Самый древний способ открыть дверь — использовать отмычку. Так как способ старый, то и применять его можно к врезным замкам старой конструкции. Замок с сувальдным механизмом, еще его называют бабочкой, слаживается из пластин с отверстиями и выемками и получить смещение пластин очень сложно. Современные замки четвертого класса надежности в железных дверях вряд ли откроются с помощью такого приспособления. Механизм таких замков имеет магнитные заслонки, что делает его особенно надежным и сложным для вскрытия. Более современные замки можно попытаться вскрыть с помощью дрели или просто высверлить сердцевину замка или высверливается отверстие под замочной скважиной, затем проникнуть с помощью изогнутой проволоки в личинку замка и отодвинуть ступор. Можно с помощью нехитрых инструментов выбить скважину замка. Для этого несколькими точными ударами попадаете в отвертку или долото вставленную в сердцевину замка.

Каждый из перечисленных методов имеет право на существование. Конечно же, лучше иметь у родственников, знакомых запасные ключи и тогда не понадобится выбивать дверь или портить замок, а так же обращаться в специализированные службы и нести дополнительные затраты.