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Основные неисправности выхлопной системы авто

30 января 2019

Современные машины, благодаря системе выхлопа, имеют возможность двигаться без единого шума. Раньше это было невозможно и поэтому от них было много шума и грохота. Определить поломку выхлопной трубы можно несколькими способами, о которых мы расскажем в этой статье. Основные неисправности выхлопной системы авто

С неисправностями этого изделия в одиночку справиться будет очень сложно, поэтому следует обращаться к профессионалам. Чтобы осуществить ремонт выхлопной системы в Киеве, достаточно обратиться в станцию технического обслуживания HelpAuto.

Как устроена выхлопная система и причины ее поломки

Система выхлопа разделена на несколько компонентов:

  • первый и главный – выпускной коллектор;
  • сильфона, отвечающего за снижения вибрации и защищающего кузов от авто резонанса. Также не дает всей системе быстро изнашиваться;
  • катализатора отвечающего за уменьшение уровня токсичности выхлопного газа. Происходит это благодаря окислению и дополнительного поджигания не догоревших частиц;
  • резонатора, который снижает температуру выхлопного газа, а также скорость их перемещения по системе;
  • и напоследок — самого глушителя, который и отвечает за то, чтобы автомобиль двигался практически без единого звука.

Признаками выхода из строя системы выхлопа могут быть доносящиеся громкие звуки из двигателя или днища машины. Это говорит о том, что какая-то деталь сгорела или образовалась трещина. Еще одним признаком можно выделить дребезжание металла под капотом и стук, который произносится рывками. Последнее говорит об износе самого глушителя.
Основные неисправности выхлопной системы авто
Прежде, чем поставить диагноз системе выхлопа, нужно понять, в чем причина поломки, их бывает несколько:

  • долгий срок эксплуатации, вследствие которого могут оборваться внутренние перегородки или металлические секции;
  • при неправильном эксплуатировании из строя может выйти подвеска или шумопоглощающий наполнитель начнет коксоваться.

Если у вас прослеживается хотя бы одна из этих причин, нужно срочно обратиться на СТО.

Почему стоит пользоваться услугами СТО HelpAuto

Наша станция технического обслуживание имеет целый ряд преимуществ:

  1. У HelpAuto огромный список катализаторов производства германских инженеров.
  2. Данный сервис готов предложить вам замену изношенных комплектующих на новые, которые поставляются популярными производителями.
  3. СТО HelpAuto гарантирует качественное выполнение любого вида услуг, применения только высококлассных деталей и комплектующих, мастеров с большим опытом работы.

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После отправки заявки с вами свяжется специалист и объяснит, как поступить в данной ситуации.



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