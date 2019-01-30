Основные неисправности выхлопной системы авто

Современные машины, благодаря системе выхлопа, имеют возможность двигаться без единого шума. Раньше это было невозможно и поэтому от них было много шума и грохота. Определить поломку выхлопной трубы можно несколькими способами, о которых мы расскажем в этой статье.

С неисправностями этого изделия в одиночку справиться будет очень сложно, поэтому следует обращаться к профессионалам. Чтобы осуществить ремонт выхлопной системы в Киеве, достаточно обратиться в станцию технического обслуживания HelpAuto.

Как устроена выхлопная система и причины ее поломки

Система выхлопа разделена на несколько компонентов:

первый и главный – выпускной коллектор;

сильфона, отвечающего за снижения вибрации и защищающего кузов от авто резонанса. Также не дает всей системе быстро изнашиваться;

катализатора отвечающего за уменьшение уровня токсичности выхлопного газа. Происходит это благодаря окислению и дополнительного поджигания не догоревших частиц;

резонатора, который снижает температуру выхлопного газа, а также скорость их перемещения по системе;

и напоследок — самого глушителя, который и отвечает за то, чтобы автомобиль двигался практически без единого звука.

Признаками выхода из строя системы выхлопа могут быть доносящиеся громкие звуки из двигателя или днища машины. Это говорит о том, что какая-то деталь сгорела или образовалась трещина. Еще одним признаком можно выделить дребезжание металла под капотом и стук, который произносится рывками. Последнее говорит об износе самого глушителя.



Прежде, чем поставить диагноз системе выхлопа, нужно понять, в чем причина поломки, их бывает несколько:

долгий срок эксплуатации, вследствие которого могут оборваться внутренние перегородки или металлические секции;

при неправильном эксплуатировании из строя может выйти подвеска или шумопоглощающий наполнитель начнет коксоваться.

Если у вас прослеживается хотя бы одна из этих причин, нужно срочно обратиться на СТО.

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