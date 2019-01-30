Основные неисправности выхлопной системы авто

Современные машины, благодаря системе выхлопа, имеют возможность двигаться без единого шума. Раньше это было невозможно и поэтому от них было много шума и грохота. Определить поломку выхлопной трубы можно несколькими способами, о которых мы расскажем в этой статье.
С неисправностями этого изделия в одиночку справиться будет очень сложно, поэтому следует обращаться к профессионалам. Чтобы осуществить ремонт выхлопной системы в Киеве, достаточно обратиться в станцию технического обслуживания HelpAuto.
Как устроена выхлопная система и причины ее поломки
Система выхлопа разделена на несколько компонентов:
- первый и главный – выпускной коллектор;
- сильфона, отвечающего за снижения вибрации и защищающего кузов от авто резонанса. Также не дает всей системе быстро изнашиваться;
- катализатора отвечающего за уменьшение уровня токсичности выхлопного газа. Происходит это благодаря окислению и дополнительного поджигания не догоревших частиц;
- резонатора, который снижает температуру выхлопного газа, а также скорость их перемещения по системе;
- и напоследок — самого глушителя, который и отвечает за то, чтобы автомобиль двигался практически без единого звука.
Признаками выхода из строя системы выхлопа могут быть доносящиеся громкие звуки из двигателя или днища машины. Это говорит о том, что какая-то деталь сгорела или образовалась трещина. Еще одним признаком можно выделить дребезжание металла под капотом и стук, который произносится рывками. Последнее говорит об износе самого глушителя.
Прежде, чем поставить диагноз системе выхлопа, нужно понять, в чем причина поломки, их бывает несколько:
- долгий срок эксплуатации, вследствие которого могут оборваться внутренние перегородки или металлические секции;
- при неправильном эксплуатировании из строя может выйти подвеска или шумопоглощающий наполнитель начнет коксоваться.
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