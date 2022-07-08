Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг и в чем преимущества перед штатным бухгалтером

Деятельность любой организации требует обязательного ведения бухучета. Сейчас все больше руководителей предпочитают передать бухгалтерию на аутсорсинг надежной бухгалтерской компании, которая будет выполнять не только составление договоров, но и все другие задачи в сфере бухучета.
Что включает аутсорсинг бухгалтерских услуг
От выбранного вида аутсорсинга зависит перечень услуг, которые будет выполнять компания-аутсорсер. Наиболее востребованной услугой является комплексный аутсорсинг, заменяющий целый штат бухгалтеров.
Данный вид аутсорсинга включает:
- Ведение всей бухгалтерской и налоговой отчетности в полном объеме.
- Обработка первичной документации.
- Расчет зарплаты и прочих выплат, полагающихся сотрудникам.
- Работа с платежными документами в системе клиент-банк.
- Своевременная сдача всех типов отчетности в контролирующие органы.
Выборочный аутсорсинг предполагает передачу определенных функций специализированной компании.Чаще всего передаче на выборочный аутсорсинг подлежат следующие участки бухгалтерии:
- Расчет зарплаты.
- Работа с арендными платежами.
- Контроль кассовых операций.
- Работа с первичной документацией.
У небольших компаний популярна такая услуга, как главный бухгалтер на аутсорсинге. Профессиональное управление бухгалтерией позволяет исключить вероятность ошибок.
Сотрудники в штате выполняют простые учетные функции, следуя детально прописанным инструкциям.
Преимущества
Аутсорсинг бухгалтерских услуг по многим параметрам оказывается гораздо выгоднее, чем содержание штатного бухгалтера.
Вот основные преимущества аутсорсинга:
- Над ведением бухучета будет работать целый штат квалифицированных бухгалтеров, каждый из которых специализируется на определенной области. Специалисты в аутсорсинговые компании отбираются очень тщательно и соответствуют самым строгим требованиям. Также сотрудники регулярно проходят обучение для повышения квалификации, следят за изменениями законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета.
- Исчезает необходимость в решении кадровых вопросов. Можно не переживать, что бухгалтер уйдет на больничный или внезапно уволится.
- Заказчик оплачивает только реально оказываемые услуги, а не время присутствия сотрудника на рабочем месте.
- Не приходится тратить финансы на организацию рабочего места бухгалтера, покупку оборудования и ПО, а также платить страховые взносы.
- Качество оказания бухгалтерских услуг компанией-аутсорсером контролируется очень тщательно. Компания несет материальную ответственность за возможные ошибки.