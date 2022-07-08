Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг и в чем преимущества перед штатным бухгалтером
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Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг и в чем преимущества перед штатным бухгалтером

8 июля 2022

Деятельность любой организации требует обязательного ведения бухучета. Сейчас все больше руководителей предпочитают передать бухгалтерию на аутсорсинг надежной бухгалтерской компании, которая будет выполнять не только составление договоров, но и все другие задачи в сфере бухучета.

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Что включает аутсорсинг бухгалтерских услуг

От выбранного вида аутсорсинга зависит перечень услуг, которые будет выполнять компания-аутсорсер. Наиболее востребованной услугой является комплексный аутсорсинг, заменяющий целый штат бухгалтеров.

Данный вид аутсорсинга включает:

  • Ведение всей бухгалтерской и налоговой отчетности в полном объеме.
  • Обработка первичной документации.
  • Расчет зарплаты и прочих выплат, полагающихся сотрудникам.
  • Работа с платежными документами в системе клиент-банк.
  • Своевременная сдача всех типов отчетности в контролирующие органы.

Выборочный аутсорсинг предполагает передачу определенных функций специализированной компании.Чаще всего передаче на выборочный аутсорсинг подлежат следующие участки бухгалтерии:

  • Расчет зарплаты.
  • Работа с арендными платежами.
  • Контроль кассовых операций.
  • Работа с первичной документацией.

У небольших компаний популярна такая услуга, как главный бухгалтер на аутсорсинге. Профессиональное управление бухгалтерией позволяет исключить вероятность ошибок.

Сотрудники в штате выполняют простые учетные функции, следуя детально прописанным инструкциям.

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Преимущества

Аутсорсинг бухгалтерских услуг по многим параметрам оказывается гораздо выгоднее, чем содержание штатного бухгалтера.

Вот основные преимущества аутсорсинга:

  • Над ведением бухучета будет работать целый штат квалифицированных бухгалтеров, каждый из которых специализируется на определенной области. Специалисты в аутсорсинговые компании отбираются очень тщательно и соответствуют самым строгим требованиям. Также сотрудники регулярно проходят обучение для повышения квалификации, следят за изменениями законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета.
  • Исчезает необходимость в решении кадровых вопросов. Можно не переживать, что бухгалтер уйдет на больничный или внезапно уволится.
  • Заказчик оплачивает только реально оказываемые услуги, а не время присутствия сотрудника на рабочем месте.
  • Не приходится тратить финансы на организацию рабочего места бухгалтера, покупку оборудования и ПО, а также платить страховые взносы.
  • Качество оказания бухгалтерских услуг компанией-аутсорсером контролируется очень тщательно. Компания несет материальную ответственность за возможные ошибки.



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