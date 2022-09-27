Как выбрать ленточную пилу по металлу

Это гибкая и замкнутая стальная лента с зубьями по одной стороне. Ее применение – ленточнопильные станки и ручные машины. Выполняет прямые и криволинейные пропилы. Широкий выбор ленточных пил представлен на сайте компании https://omiks.in.ua/ru/catalog/band-saws-for-metal/.

Виды ленточных пил

По конструкции они бывают трех видов:

Зубчатые замкнутые для станков по металлу и дереву, а также массы других материалов.

Ленточные пилы трения.

Электроискрового действия для заготовок до 400мм. Из них самые распространенные – биметаллические. У них режущая кромка твердая (быстрорежущая инструментальная сталь), а полотно гибкое. Режется по размеру, и варится кольцом, после чего зачищается шов. Существуют и универсальные пилы, и для конкретных сталей.

Биметаллическими пилами достигается большая скорость и качественные срезы, высокий ресурс, и резка прочных сталей.

Выбор ленточной пилы для металла

Пила выбирается по нескольким критериям.

Для производства лучше выбрать дорогой прочный инструмент, а для бытового пользования – средние ценовые и прочностные показатели.

Выбор для материала резания

По типу материала для резания выбирается пила по твердости зубьев (зубной кромки):

Марка М42 – для обычного применения.

Марка SP – для жаростойких и износостойких сталей.

Марка М 51 – для сталей высокоуглеродистых.

М71 – для инструментальных сталей.

ТСТ – для высокотвердого титана и никелевых сплавов.

Размеры, число зубьев и шаг

Для более крупной сплошной заготовки выбирают крупные зубья. Чтобы убрать резонансные явления, и расширить диапазон длины резания, выбирают зубья с переменным шагом и разным размером.

Более ровный срез получится от широкого полотна пилы

Тонкая пила на грубых заготовках быстро гнется.

Наоборот, тонкий металл будет гнуться под толстой пилой.

Для резки контуров – чем чаще углы и повороты, тем тоньше брать пилу.

Большое число зубьев обеспечит качественные пропилы толстых стенок в профилях, и будет равномернее нагрузка на пилу.

Геометрия, или форма зуба с углом заточек

Если резать трубы и металлопрокат с разным профилем (швеллер, угол) с возможностью вибраций и ударов, которые приводят к сколу зуба, нужно выбирать зубья, имеющие усиленные спинки.

Для резки вязких нержавеющих сталей с вязкой стружкой выбираются зубья с остро заточенными углами под 15%, и большим пространством между зубьями.

Для мягкого материала нужно выбирать зубья с переменной формой и размером.

Они не будут засоряться, и скорость реза увеличится.

По способу разводки зуба

Если пилится сплошной металл крупных размеров, то выбирают полотна, в которых чередуется узкая и широкая разводка зуба. Тогда зубья не будут защемляться.

Волнистая разводка подойдет для тонких металлов и малых деталей.

Стандартная попеременная разводка, где по центру между такими зубьями располагается дополнительный зуб, удобна для контуров, объемов, и вертикальных станков.

Разводка зубьев попарно дает большую эффективность пропилов, и меньшую нагрузку на полотна.