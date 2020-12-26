Как подготовиться к фотосессии с детьми: что взять и как одеться

Несмотря на то, что у любого среднестатистического человека есть не одна, а несколько фотокамер в гаджетах и не только, профессиональные фотосессии по-прежнему пользуются большим спросом.

Ведь разница в качестве фото колоссальное. Очень популярны фотосессии с детьми. Ведь они так быстро растут, и хочется запечатлеть их такими, какие они есть сейчас. Важно перед фотосессией с детьми всё заранее подготовить, ничего не забывая, чтобы сам процесс съемки прошёл без эксцессов. Заказать семейную фотосессию в Москве можно на сайте профессионального фотографа https://torresphoto.ru.

Во что одеться для фотосессии с детьми

Так как много времени это не занимает, фотосессия может быть в разных стилях. Тут многое зависит еще и от локации. Например, на природе особо не разгуляешься, хотя тоже есть возможность переодеться.

Дома нет возможности менять стили интерьера и антураж. Но много запаса одежды и можно менять образы. Самый идеальный вариант это студия с различными фотозонами.

Например, это может быть красивая новогодняя фотосессия возле елки, рядом с камином в невероятно уютной атмосфере. Для такой фотосессии необходимо взять пижаму, красивые свитера, либо какую-то другую уютную домашнюю одежду.

Хотя в таком же интерьере можно сфотографироваться при полном параде. Это вечернее платье на маме, костюм на папе, маленькие костюмы на мальчиках и красивые бальные платья на девочках.

Фотосессия может быть выполнена в каком-нибудь стиле кантри, дикого Запада. Только вряд ли в домашнем гардеробе можно будет найти такую одежду для всех. Ее может предоставить сама фотостудия, либо агентство по прокату костюмов.

Это может быть фотосессия в национальных костюмах и не только. Вариантов много. Если речь идет о какой-то стилизованной съемке, маловероятно, что в гардеробе есть подходящие вещи. Их можно купить, но целесообразнее взять напрокат.

Как подготовиться к фотосессии с детьми

Прежде всего, необходимо поговорить с самими детьми, объяснить, куда все едут, и что там будут делать. Желательно проговорить правила поведения, чтобы дети ее баловались.

Конечно, тут всё зависит от возраста ребенка. Если он слишком маленький вряд ли что-то поймёт. Так как оплачивается фотосессия по часам, в интересах родителей, чтобы дети вели себя хорошо.

Также необходимо решить вопрос с одежды, взять её из дома, либо предоставит студия, есть ли нужные размеры. Если нет, необходимо посетить специальный магазин или компанию по прокату костюмов и тематической одежды.

С собой обязательно нужно взять всё необходимое для ребёнка. Конечно, тут всё зависит от возраста. Практически любой ребёнок захочет либо есть, либо попить, либо ему станет холодно или жарко.

Родители должны всё это предусмотреть, чтобы не возникло никаких эксцессов. И тогда фотосессия пройдет на ура, а снимки получатся невероятно красивыми и именно такими, какие задумывались изначально.