Обзор возможностей CPA партнерской программы по финансовым офферам AIVIX

Сегодня арбитраж трафика, как источник дохода, весьма привлекателен. Всё благодаря партнёрским программам, предоставляющим уникальные офферы в широком спектре тематик и геолокаций. При выборе партнёрской программы настоятельно рекомендуем ориентироваться на лидеров рынка. Это позволит получить гарантированное лучшее предложение (многие партнёрки сегодня занимаются перепродажей офферов – то есть, напрямую с рекламодателем не сотрудничают).

Партнёрская программа AIVIX предоставляет топовую конвертацию по офферам. Уровень в 1000$ за депозит вполне достижим. Программа предоставляет более 100 различных геолокаций. Но на этом преимущества партнёрской программы не заканчиваются.

Быстрый запуск рекламы

Требуется прохождение всего 5 этапов, для запуска эффективной рекламы с AIVIX:

выбор ГЕО под источник трафика;

повышение ставок СРА (вплоть до 1100$);

получение рабочей связки;

получение информации по таргетингу;

оптимальные креативы под выбранное ГЕО.

Компания предлагает свои услуги на рынке уже более 4 лет. Высокая репутация AIVIX обусловлена продуктивным взаимодействием с клиентами, а также работой с рекламодателями напрямую.

На актуальном рынке партнёрка предлагает наиболее выгодные ставки по офферам.

Максимальное конверт трафика в деньги достигается за счёт его эффективного распределения. А именно, в распределительном алгоритме задействованы более 20 триггеров.

Планируемые ивенты и приятные бонусы

Полезно убедиться в привлекательности сотрудничества с AIVIX самостоятельно. А именно – с представителями компании можно встретиться на различных тематических ивентах.

Ближайший из них пройдёт в Екатеринбурге. Митап назначен на 24 сентября, AffHub Tour Russia.

25 сентября встреча пройдёт в Самаре – Партнёркин. С 28 сентября по 1 октября представители AIVIX будут участвовать в крупной конференции IGB Live, в Амстердаме. С полным календарём запланированных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте партнёрской программы.

Помимо регулярных денежных выплат, компания предлагает внутреннюю систему бонусов. Накопленные бонусные баллы можно использовать для покупки вещей из собственного магазина AIVIX.

В предложенном на сайте калькуляторе можно приблизительно вычислить количество заработанных бонусных коинов в сутки.

Смотрите также: Узнайте, как заработать на арбитраже в Яндекс.Дзен. Полезные советы по заработку на партнёрках — http://www.propr.me/kak-zarabotat-na-partnerkax/

В видео представлен видеоотчёт со встречи компании в Минске: