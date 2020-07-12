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Генеральная уборка квартиры — с чего начать

12 июля 2020

С этой процедурой рано либо поздно сталкивается любая хозяйка. Но не каждая знает, как правильно делать процедуру и с чего её начинать, чтобы затраты силового и временного ресурса были минимальными. Стоит отметить, что мероприятие является масштабным. Ведь жилище необходимо полностью очистить от всех имеющихся загрязнений и пыли, провести чистку поверхностей. Качественно провести генеральную уборку могут специалисты компании UberClean https://uberclean24.ru/.

В зависимости от периода проведения, такая уборка подразделяется на такие типы, как: послеремонтная и сезонная, а также периодическая. В процессе весенней сезонной уборки вымываются окна и устанавливаются москитные сетки, сменяются занавески.

А вот осенью, наоборот, оконные проёмы утепляются, система вентиляции и радиаторы очищаются. При проведении послеремонтной процедуры все поверхности тщательно очищаются от загрязнений и пыли.

Этапы проведения генеральной уборки таковы:

  • Из мест с трудным доступом удаляются загрязнения.
  • Очищаются ковровые покрытия с предметами мебели.
  • Вымываются стёкла и зеркала.
  • Производится стирка текстиля: штор и занавесок.
  • Очищаются потолки и поверхности стен, полы

План проведения

Все необходимые для проведения процедуры инструменты нужно подготовить заранее. Благодаря этому не придётся бежать в торговую точку в самый не подходящий момент. Порядок проведения уборки состоит из таких стадий: очистка в жилых комнатах, а после в местах общественного назначения и в кухонном пространстве.

Подобный порядок заведён не случайно. Ведь в процессе проведения мероприятия хозяйка обязательно будет пользоваться ванной и санузлом.

Стоит позаботиться и о наличии очистителей для каждой поверхности. Они могут быть различными по назначению и текстуре. Финальным штрихом является распыление освежителей воздуха.

В период проведения манипуляций хозяйкой может быть использовано множество специальных средств: жидкие и порошкообразные, полироли и аэрозоли. Это может быть специальная химия или же народные составы.

При уборке кухонного пространства незаменимым помощником является средство, помогающее очистить жир. Уборка в санузле нуждается в правильном подходе. Выполняется она в такой последовательности:

  • Уборка мусора и прочего подобного, а также последующее устранение со всех пыли.
  • Очистка всех имеющихся поверхностей с панелями при помощи влажной губки.
  • Протирание шкафов.
  • Мытьё откосов с дверями.
  • Чистка зеркальных поверхностей.
  • Натирание фурнитуры.
  • Чистка душевой кабины и сантехнических приборов.

Лишь после этого можно мыть полы и стирать весь текстиль.



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