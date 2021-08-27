Обзор услуг веб-студии по созданию сайтов и приложений АйтиВин

Личный сайт давным давно перестал быть чем-то роскошным, дорогим, недосягаемым. Раньше его могли позволить себе только очень крупные и успешные организации. Сейчас создать сайт может даже обычный человек, у которого нет соответствующего образования, используя специальные платформы.

Правда, это допустимо только тогда, когда не преследуются коммерческие цели. Для бизнеса, каких-то других серьезных задач необходимо заказывать разработку сайта у профессионалов. В Украине это можно сделать в компании АйтиВин. Подробности можно узнать на сайте itvin.com.ua.

О компании

Веб-студия АйтиВин работает уже несколько лет, хорошо знакома многим специалистам в данном сегменте, обзавелась постоянными клиентами, которые регулярно сюда обращаются, если им нужен новый сайт, лендинг пейдж для очередного проекта и т.д. Компания давно заработала себе безупречную репутацию, огромное количество положительных отзывов от клиентов, которые довольны полученными результатом работ.

Поэтому помимо основной рекламы, хороший приток клиентов идёт ещё и благодаря старому, доброму сарафанному радио. На сайте можно подробнее узнать о перечне предлагаемых услуг, условиями их предоставления, ознакомиться с актуальным прайс-листом.

Если есть вопросы, можно связаться с сотрудником компании, написав на электронную почту или заказав на сайте Обратный звонок. Все услуги, независимо от их вида и объема, предоставляются официально с заключением договора.

На все работы предоставляется гарантия качества. Кстати, клиентами могут быть не только жители Украины. Географических ограничений с учётом специфики предоставляемых услуг, нет.

Услуги

Веб-студия АйтиВин предлагает создание следующих видов сайтов:

Landing Page

Одностраничный сайт

Сайт визитка

Интернет-магазин;

Персональный сайт

Корпоративный сайт

Элитный сайт и многое другое.

Можно написать или проконсультироваться по телефону с менеджером, чтобы узнать все нюансы, приблизительную стоимость и сроки, а также убедиться в том, что компания точно сможет решить задачу клиента.

Как правило, с этим проблем нет, так как в штате работают опытные профессионалы. Можно ознакомиться со списком клиентов, компаниями, с которыми сотрудничает веб-студия, посмотреть портфолио и перейти непосредственно на сами ресурсы, которые были разработаны АйтиВин. Точную стоимость и сроки можно будет узнать после консультации и предварительной сметы.