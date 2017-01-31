Как открыть рекламное агентство с нуля?

Рекламный бизнес считается одним из наиболее привлекательных в сложившихся условиях. Безусловно, основать небольшую фирму из двух человек, которые будут заниматься размещением рекламы в Интернете и СМИ не так сложно. Но в долгосрочной перспективе выжить среди конкурентов у такой фирмы практически нет шансов.

Рекламное агентство в Анапе предоставляет полный спектр услуг. Оно может быть рассмотрено в качестве наглядного примера. В среднем, окупаемость рекламного агентства подобного рода (штат около 15 человек) составляет от трёх месяцев до одного года. Всё зависит от рекламных бюджетов, которые будут получены на старте.

Суть организации: с чего начать?

Агентство по рекламе – это прежде всего, люди. Если Вы не можете найти специалистов в области дизайна и производства рекламы, лучше даже не начинать. Рекомендуется, чтобы штате имелись следующие специалисты

дизайнеры – 2;

криэйторы – 2;

бухгалтеры – 1;

пиарщики – 1.

Кто-то может заметить, что вполне достаточно и одного дизайнера. На самом деле нет. Один из них должен быть исключительно креативщиком. То есть, он создаёт эскизы, не боле того.

Второй уже занимается вёрсткой и создаем того, как реклама будет выглядеть в финальном виде. В задачу криэйтора входит производство рекламы. Он работает со специализированным образованием, занимается закупкой расходников и т.д.

Однако, какой бы уникальный и оригинальный продукт не производился, уже сегодня на рынке присутствует огромная конкуренция. Если Вы наивно полагаете, что снизите цену в два раза относительно рыночной и «народ к Вам потянется», то глубоко заблуждаетесь.

Как найти клиентов?

Подавляющее большинство потенциальных заказчиков даже не подозревают о существовании Вашего агентства. На этом этапе в работу должны вступать пиарщики. Они занимаются продвижением услуг агентства и поиском клиентов.

Настоятельно рекомендуется заполучить в качестве постоянных клиентов кинотеатры. В этом случае можно уже зарабатывать, не тратясь на разработку дизайна – распечатка постеров больших размеров.

Следует понимать, что самореклама должна быть привлекательной и максимально креативной. Ведь в этом случае само объявление уже является портфолио. Вряд ли к Вам обратятся за помощью, если Вы предлагаете собственные услуги сухо и информативно.

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В видео будет рассказано о том, что требуется для страта рекламного агентства: