Каменка электрическая - ПЕЧНОЙ ЦЕНТР
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Каменка электрическая

23 сентября 2022

Владельцы современных бань и саун стремятся к максимальному комфорту для своих клиентов. Такой комфорт и компактность обеспечивают печи-каменки с электрическим питанием.

Если вам нужна каменка электрическая, то лучшие предложения на рынке таких печей – от интернет-магазина из Казани «Печной Центр». Их печи компактные, имеют оптимальные соотношения по цене и качеству, высокий коэффициент полезного действия.

На сайте pech-center.ru компании широкий выбор лучших моделей разной мощности. На сайте можно заказать обратный звонок для консультаций, и звонить по заказам 8 (843) 570-6451 или 8 (843) 245-3240. Центр днем на связи без выходных.

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Особенности электрокаменок

Каменки генерируют тепло, питаясь от энергии электрической сети.

Они компактные, и не требуют организации дымоходов, особых мероприятий по безопасности от пожаров.

Печи быстро набирают нужную температуру, и легко управляются дистанционным пультом для выбора оптимальных параметров. По установленным режимам печь сама отслеживает и регулирует температуру.

Каменки имеют два варианта исполнения:

  • Настенный вариант для небольших объемов бань и саун.
  • Вариант напольной установки для больших объемов нагрева.

У печей следующие особенности:

  • Конструкции имеют закрытый режим для поддержания параметров, и открытый режим для ускоренного прогрева.
  • Корпуса печей изготовлены из чугуна, алюминия, и нержавеющей стали:
  • Алюминий обеспечивает низкую цену печи, малый вес и компактность.
  • Нержавеющая сталь обеспечивает долговечность дорогого изделия.
  • Чугун обеспечивает большую теплоемкость и сохранения тепла. Эти печи эффективны для больших помещений.
  • Наличие парогенератора расширяет функции бани, с выработкой влажного пара.
  • Большой диапазон мощностей для разных помещений.

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Преимущества электрических каменок от интернет-магазина «Печной Центр»

Печи электрические имеют следующие достоинства:

  • Малые габариты и компактное размещение.
  • Экономят пространство, которое выделяется для хранения топлива под твердотопливные печи.
  • Великолепный эстетический вид, который вписывается в любой интерьер бани и сауны.
  • Монтаж без проблем, который не требует особых разрешений от надзорных служб.
  • Быстрый прогрев пространства, и удобное поддержание тепла.
  • Удобное управление и регулировки.
  • Простая конструкция без дымоходов и дополнительных коммуникаций. Это позволяет ставить каменку даже в условиях квартиры.
  • Легкое техническое обслуживание.

Все достоинства электрических каменок от интернет-магазина «Печной Центр» подтверждает постоянный и повышенный спрос на них от клиентов.



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