Владельцы современных бань и саун стремятся к максимальному комфорту для своих клиентов. Такой комфорт и компактность обеспечивают печи-каменки с электрическим питанием.

Если вам нужна каменка электрическая, то лучшие предложения на рынке таких печей – от интернет-магазина из Казани «Печной Центр». Их печи компактные, имеют оптимальные соотношения по цене и качеству, высокий коэффициент полезного действия.

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Особенности электрокаменок

Каменки генерируют тепло, питаясь от энергии электрической сети.

Они компактные, и не требуют организации дымоходов, особых мероприятий по безопасности от пожаров.

Печи быстро набирают нужную температуру, и легко управляются дистанционным пультом для выбора оптимальных параметров. По установленным режимам печь сама отслеживает и регулирует температуру.

Каменки имеют два варианта исполнения:

Настенный вариант для небольших объемов бань и саун.

Вариант напольной установки для больших объемов нагрева.

У печей следующие особенности:

Конструкции имеют закрытый режим для поддержания параметров, и открытый режим для ускоренного прогрева.

Корпуса печей изготовлены из чугуна, алюминия, и нержавеющей стали:

Алюминий обеспечивает низкую цену печи, малый вес и компактность.

Нержавеющая сталь обеспечивает долговечность дорогого изделия.

Чугун обеспечивает большую теплоемкость и сохранения тепла. Эти печи эффективны для больших помещений.

Наличие парогенератора расширяет функции бани, с выработкой влажного пара.

Большой диапазон мощностей для разных помещений.

Преимущества электрических каменок от интернет-магазина «Печной Центр»

Печи электрические имеют следующие достоинства:

Малые габариты и компактное размещение.

Экономят пространство, которое выделяется для хранения топлива под твердотопливные печи.

Великолепный эстетический вид, который вписывается в любой интерьер бани и сауны.

Монтаж без проблем, который не требует особых разрешений от надзорных служб.

Быстрый прогрев пространства, и удобное поддержание тепла.

Удобное управление и регулировки.

Простая конструкция без дымоходов и дополнительных коммуникаций. Это позволяет ставить каменку даже в условиях квартиры.

Легкое техническое обслуживание.

Все достоинства электрических каменок от интернет-магазина «Печной Центр» подтверждает постоянный и повышенный спрос на них от клиентов.