Владельцы современных бань и саун стремятся к максимальному комфорту для своих клиентов. Такой комфорт и компактность обеспечивают печи-каменки с электрическим питанием.
Если вам нужна каменка электрическая, то лучшие предложения на рынке таких печей – от интернет-магазина из Казани «Печной Центр». Их печи компактные, имеют оптимальные соотношения по цене и качеству, высокий коэффициент полезного действия.
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Особенности электрокаменок
Каменки генерируют тепло, питаясь от энергии электрической сети.
Они компактные, и не требуют организации дымоходов, особых мероприятий по безопасности от пожаров.
Печи быстро набирают нужную температуру, и легко управляются дистанционным пультом для выбора оптимальных параметров. По установленным режимам печь сама отслеживает и регулирует температуру.
Каменки имеют два варианта исполнения:
- Настенный вариант для небольших объемов бань и саун.
- Вариант напольной установки для больших объемов нагрева.
У печей следующие особенности:
- Конструкции имеют закрытый режим для поддержания параметров, и открытый режим для ускоренного прогрева.
- Корпуса печей изготовлены из чугуна, алюминия, и нержавеющей стали:
- Алюминий обеспечивает низкую цену печи, малый вес и компактность.
- Нержавеющая сталь обеспечивает долговечность дорогого изделия.
- Чугун обеспечивает большую теплоемкость и сохранения тепла. Эти печи эффективны для больших помещений.
- Наличие парогенератора расширяет функции бани, с выработкой влажного пара.
- Большой диапазон мощностей для разных помещений.
Преимущества электрических каменок от интернет-магазина «Печной Центр»
Печи электрические имеют следующие достоинства:
- Малые габариты и компактное размещение.
- Экономят пространство, которое выделяется для хранения топлива под твердотопливные печи.
- Великолепный эстетический вид, который вписывается в любой интерьер бани и сауны.
- Монтаж без проблем, который не требует особых разрешений от надзорных служб.
- Быстрый прогрев пространства, и удобное поддержание тепла.
- Удобное управление и регулировки.
- Простая конструкция без дымоходов и дополнительных коммуникаций. Это позволяет ставить каменку даже в условиях квартиры.
- Легкое техническое обслуживание.
Все достоинства электрических каменок от интернет-магазина «Печной Центр» подтверждает постоянный и повышенный спрос на них от клиентов.