Обзор услуг настройки и ведения контекстной рекламы в Яндекс Директ от Юрия Подвигина

Пандемия коронавирусной инфекции лишь ускорила неминуемый переход огромного количества предпринимателей в Интернет. Современная телекоммуникационная сеть обеспечивает не только широкие каналы сбыта товаров и услуг, но и эффективные возможности маркетингового продвижения. Если речь идёт о продаже продукта в СНГ, обойтись без Яндекса вряд ли удастся. Подавляющее большинство специалистов в Интернет-рекламе рекомендуют начинать именно с Яндекс.Директ.

Специалист Яндекс Директ Юрий Подвигин работает с заказчиками системно, выходя на ожидаемые результаты. Важно обратить внимание читателя на специфику рекламы – она не гарантирует продажи. Реклама в сети привлекает целевую аудиторию, увеличивая конверсию (переход потенциального клиента в продажу).

Схема, по которой осуществляется взаимодействие

Юрий Подвигин предлагает своим клиентам следующий подход:

предварительное консультирование;

на основании полученной обратной связи вычисляется положение заказчика на рынке среди актуальных конкурентов;

перед запуском рекламной кампании осуществляется согласование по подобранной семантике, предлагаемым текстам объявлений, обсуждается общий бюджет;

работа с клиентом идёт только после 100% предоплаты.

Читатель должен понимать, что привлечённый благодаря рекламной кампании потенциальный покупатель, может уйти с сайта заказчика так и не совершив покупки, если интерфейс (оформление сайта) не позволило получить всей интересующей информации о товаре или услуге.

Существует и ряд других препятствий, стоящих на пути между покупателем и продажей.

Необходимость профессионального подхода

В сети можно найти массу так называемых «туториалов» или «инструкций», которые за 40 минут обучают самостоятельному созданию и ведению рекламных кампаний в Яндекс.Директ.

Данный инструмент весьма непрост. Кроме того, мало создать рекламную кампанию по существующим техническим рекомендациям. Важно уметь отслеживать эффективность рекламной кампании, выявлять слабые места и устранять их в кратчайшие сроки.

Привлечение профессионала позволит в максимальной эффективности реализовать имеющийся бюджет на рекламное продвижение.

Отличительной особенностью профессионального подхода является полное погружение заказчика в ход рекламной кампании.

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Узнайте о главных ошибках при настройке рекламной кампании в Яндекс.Директ: