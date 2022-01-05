Что такое перформанс маркетинг простыми словами и как он делается? Узнайте об используемых метриках.
он думал и был вознагражден идеей

Что такое перформанс маркетинг простыми словами и как он делается?

5 января 2022

Если избегать громоздких определений и профессиональных терминов, перформанс-маркетингом можно назвать рекламную стратегию, результат применения которой можно посчитать. Кроме того, в отличие от типичных рекламных кампаний в сети, когда клиент оплачивает показы рекламного объявления или переход по рекламной ссылке, баннеру, перформанс-маркетинг предполагает оплату за конкретное действие, которое выполняет целевая аудитория.

Performance marketing ads открывает качественно новые подходы в продвижении бизнеса. Использование специализированных инструментов позволяет собирать конкретные метрики, описывающие аудиторию. Чем лучше предприниматель знает своих клиентов, тем больше будет его прибыль.

Что понимается под конкретным действием?

Что понимается под конкретным действием?

Речь идёт о покупке товара или услуги, а именно: бронирование номера в отеле; заключение сделки о покупке или продаже; скачивание приложения на свой смартфон и т.д.

Обратим внимание читателя на метрики, позволяющие оценивать эффективность рекламной компании. Именно для перформанс-маркетинга характерны следующие варианты метрик:

  • CPL – оплата за лид (отправка заполненной формы с необходимой информацией);
  • CPA – оплата за действие (покупка товара или услуги);
  • CPI – оплата за установку/загрузку (установка конкретного приложения).

На основании показателей этих метрик и оценивается эффективность рекламной кампании.

Никто не запрещает использовать привычные многим метрики, активно используемые в Интернет-рекламе: CPM (оплата за 1К показов); CPC (оплата за клик); CTR – (оплата за отношение нажатий к просмотрам).

Сложные метрики для выявления рекламных вложений

Сложные метрики для выявления рекламных вложений

Реклама – двигатель торговли. Предпринимателю необходимо определённую часть дохода вкладывать в рекламное продвижение. Это реалии современного рынка. В противном случае об эффективной конкуренции и речи не идёт.

Но «определённая часть» — это сколько? На этот вопрос отвечают сложные метрики, типа: ROAS и ROMI.

Пример использования ROAS: компания занимается продажей инфопродукта (курсы, книги, вебинары и т.д.) – за 14 дней было потрачено 100 000 рублей на рекламу в Интернете.

За тот же срок компания получила 307 лидов. Из них только 88 человек приобрели предлагаемый инфопродукт, стоимость которого 3799 рублей. Таким образом, доход от рекламы: 3799 × 88 = 334 312 рублей. ROAS = 334 312 / 100 000 = 3,34. То есть, доходность рекламной кампании составила 334%. Иными словами, на каждый потраченный рубль на рекламу, предприниматель получил 3,34 рубля дохода.

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В видео наглядно объясняется суть перформанс-маркетинга:



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