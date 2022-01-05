Что такое перформанс маркетинг простыми словами и как он делается?

Если избегать громоздких определений и профессиональных терминов, перформанс-маркетингом можно назвать рекламную стратегию, результат применения которой можно посчитать. Кроме того, в отличие от типичных рекламных кампаний в сети, когда клиент оплачивает показы рекламного объявления или переход по рекламной ссылке, баннеру, перформанс-маркетинг предполагает оплату за конкретное действие, которое выполняет целевая аудитория.
Performance marketing ads открывает качественно новые подходы в продвижении бизнеса. Использование специализированных инструментов позволяет собирать конкретные метрики, описывающие аудиторию. Чем лучше предприниматель знает своих клиентов, тем больше будет его прибыль.
Что понимается под конкретным действием?
Речь идёт о покупке товара или услуги, а именно: бронирование номера в отеле; заключение сделки о покупке или продаже; скачивание приложения на свой смартфон и т.д.
Обратим внимание читателя на метрики, позволяющие оценивать эффективность рекламной компании. Именно для перформанс-маркетинга характерны следующие варианты метрик:
- CPL – оплата за лид (отправка заполненной формы с необходимой информацией);
- CPA – оплата за действие (покупка товара или услуги);
- CPI – оплата за установку/загрузку (установка конкретного приложения).
На основании показателей этих метрик и оценивается эффективность рекламной кампании.
Никто не запрещает использовать привычные многим метрики, активно используемые в Интернет-рекламе: CPM (оплата за 1К показов); CPC (оплата за клик); CTR – (оплата за отношение нажатий к просмотрам).
Сложные метрики для выявления рекламных вложений
Реклама – двигатель торговли. Предпринимателю необходимо определённую часть дохода вкладывать в рекламное продвижение. Это реалии современного рынка. В противном случае об эффективной конкуренции и речи не идёт.
Но «определённая часть» — это сколько? На этот вопрос отвечают сложные метрики, типа: ROAS и ROMI.
Пример использования ROAS: компания занимается продажей инфопродукта (курсы, книги, вебинары и т.д.) – за 14 дней было потрачено 100 000 рублей на рекламу в Интернете.
За тот же срок компания получила 307 лидов. Из них только 88 человек приобрели предлагаемый инфопродукт, стоимость которого 3799 рублей. Таким образом, доход от рекламы: 3799 × 88 = 334 312 рублей. ROAS = 334 312 / 100 000 = 3,34. То есть, доходность рекламной кампании составила 334%. Иными словами, на каждый потраченный рубль на рекламу, предприниматель получил 3,34 рубля дохода.
Смотрите также:
- Узнайте, что такое атрибуция конверсии в Facebook.
- Описание принципов PR в социальной сфере — http://www.propr.me/pr-v-socialnoj-sfere/
В видео наглядно объясняется суть перформанс-маркетинга: