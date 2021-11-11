Продвижение SEO подразумевает выведение сайта на первые позиции поисковых выдач с целью получения прибыли, увеличения потока целевых подписчиков на свои услуги и повышения конверсии. Заказать профессиональное SEO продвижение сайтов в Украине можно в компании https://seo-evolution.com.ua/ru/prodvizhenie-sajta.

Что входит в SEO продвижение сайта

SEO продвижение состоит из трёх основных этапов:

Аналитика сайта. Формирование семантического ядра;

Внутренняя оптимизация сайта;

Внешняя оптимизация сайта;

Последовательное выполнение всех этапов необходимо не для разового вывода сайта в ТОП поисковых систем, а для постоянного сопровождения работы сайта и корректировки его параметров по откликам поисковых систем и приобретённого потока клиентов.

Аналитика и семантическое ядро

На этом этапе проводится анализ эффективности сайта и определение его слабых мест.

Уточняется ниша направления деятельности сайта.

Правильность создания доменного имени и возможная его корректировка. Имя домена должно кратко и точно отражать деятельность сайта, а доменная зона охватывать нужный регион и вид деятельности.

Для анализа первичных данных сайта используется сервис Serpstat. В дальнейшем по всему анализу основными инструментами будут сервисы аналитики Яндекс Метрика и Гугл Аналитик.

Сначала уточняется целевая аудитория сайта: возраст и пол потенциальных клиентов, возможно их место проживания и семейное положение, род деятельности и их потребности, желания, хобби.

В процессе работы с сервисами аналитики выявляются отдельные ключевые слова и ключевые запросы, на которые активно реагирует целевая аудитория.

Такая же аналитика проводится и по сайтам ведущих конкурентов, с целью получения у себя лучших показателей.

Итогом работы первого этап станет семантическое ядро, состоящее из группы ключевых слов и ключевых фраз, которые вызывают наиболее активные отклики потенциальных клиентов, и понуждают их реагировать с конечным результатом – покупкой, регистрацией или подпиской.

Внутренняя оптимизация сайта

Проводится анализ внутреннего наполнения (контента) сайта – статей, иллюстраций, фото, графики.

Весь контент должен однозначно отражать направление деятельности сайта. Он должен быть качественным и привлекательным, но не вызывать у клиента отторжение.

Но главное – всё наполнение сайта должно быть уникальным.

Для проверки уникальности используются сервисы в сети интернет, такие как Адвего или Текст.ру. При плохой уникальности сайт будет понижаться в рейтинге и клиенты тоже начнут обходить его стороной.

Когда содержание сайта соответствует необходимым критериям, нужно необходимо выполнить перелинковку – сформировать перекрёстные ссылки на страницы для переходов между страницами внутри сайта.

Сайт должен быстро загружаться и переключаться между страницами.

Для этого выбрать эффективную CRM систему (например, Вордпресс) и избавиться от лишних плагинов и приложений, тормозящих работу.

Итогом внутренней оптимизации станет скоростной сайт с удобной и понятной структурой, эффективным наполнением, и лёгким перемещением между его станицами.

Внешняя оптимизация

Главная цель этого этапа – получение массы ссылок на сайт от авторитетных сайтов и ресурсов, формирование внешних или обратных ссылок.

Такие ссылки обеспечат поток клиентов к обновлённому сайту. Для этого существуют платные и бесплатные способы.

Просто и быстро – покупка внешних ссылок на сервисах типа Миралинк и платная реклама своего сайта на всех известных ресурсах.

Но чтобы избежать лишних затрат, сначала лучше продвигать свой сайт в социальных сетях и других массовых ресурсах.

Это может быть размещение на них статей, постов и комментариев, или договорённость с владельцами каналов и ресурсов о взаимном обмене ссылками.