Обзор услуг dedicated server от компании "Хостинг Украина"

К использованию выделенного сервера прибегают в тех случаях, когда мощностей типичного хостинга становится недостаточно. Найти провайдера, который бы обеспечил высокий уровень обслуживания не так просто, как может показаться на первый взгляд. Выбирая провайдера для собственных проектов, рекомендуем ориентироваться на актуальные достижения и его место на рынке. К примеру, «Хостинг Украина» к настоящему моменту обладает ICANN аккредитацию. Это означает, что существует возможность прямой регистрации международных доменов без привлечения посредников (т.е. международные домены по цене доступнее за счёт исключения посреднического звена).

Услуга «dedicated servers» популярна. Количество информации увеличивается, как и объём трафика за счёт развития телекоммуникационных технологий. Сегодня практически каждый школьник обладает смартфоном. Важно, чтобы проект в Интернете отвечал веяниям времени.

Преимущества выделенных серверов от «Хостинг Украина»

Среди плюсов выделяются:

высокая скорость подключения серверов в Интернету (не менее 1 Gbit/s);

полный root-доступ для клиента;

круглосуточный контроль и информирование клиента в Телеграм;

место для бэкапов – 100 Gb;

отсутствие ограничений по скорости (есть некоторые условия);

отзывчивая техническая поддержка.

Совокупная пропускная способность серверов «Хостинг Украина» составляет 120 Gbit/s. Доступны IPv4 и IPv6 протоколы.

Безусловно, при заказе сервера клиент может выбрать из перечня наиболее популярных операционных систем. В подавляющем большинстве речь идёт о вариациях Linux. Однако, если у клиента есть эксклюзивные предпочтения, можно предоставить собственный дистрибутив, ОС из которого и будет установлена на сервер.

Рекомендации по хранению информации на сервере

Далеко не каждый пользователь выделенного сервера разбирается в тонкостях оборудования для хранения информации. К примеру, существует ошибочное мнение о чрезвычайной эффективности Raid-массивов (а именно – Raid 1).

Зеркалирование данных действительно позволяет восстанавливать изначальный объём при сбоях. Однако, на практике Raid-массив – далеко не самая надёжная технология. С данной точки зрения репликация данных на дополнительный сервер – топ решение.

Конечно, SDD-диск приоритетнее HDD. Твердотельные накопители ведут себя предсказуемо. Выбирая объём памяти также рекомендуем обратиться за консультацией к поддержке.

Больше не значит лучше. Излишний объём может сказываться на снижении производительности сервера.

В видео демонстрируется краткое знакомство с панелью управления «Хостинг Украина»: