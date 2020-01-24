Эта разновидность стекла в современном мире пользуется большим спросом. И это не просто так. Ведь для простого стекла это отличная альтернатива. Благодаря своим качественным показателям и характерным особенностям, в сравнении с оконными стёклами у стекло-бронзы пропускная способность меньшая.

Помимо этого окрас стекла необыкновенный, что создаёт в помещении с его присутствием комфортную и довольно тёплую атмосферу. Достичь этого получается с помощью специально созданной производственной технологии. Качественные тонированные стекла под бронзу предлагает компания http://mir-stekla-msk.ru/steklo/bronza/.

Тонированное под бронзу стекло является отличным материалом с энергосберегающими способностями. Добиться подобного свойства получилось благодаря отличным отталкивающим показателям тепла и светового потока.

Освещение в помещении при этом становится тёплым и весьма приятным, а также мягким для зрительного восприятия. Современные мастера умеют совершать манипуляции с разнообразными видами стёкол. Для выбора правильного оттенка и формы изделия, а также оснащения декорацией стоит проконсультироваться со специалистами.

Характерные особенности

Толщина тонированного под бронзу стекла может колебаться в пределах от 4 до 10 миллиметров. Стоимость готового изделия напрямую зависит именно от этого показателя. Помимо этого, стоит заметить, что влиять на стоимость материала может и сложность производственного процесса, дизайнерский вид и метод проводимой обработки.

Такой тип стекла является материалом с высоким качеством, который получается с применением специально предназначенного оборудования. Мастера, работающие с такими изделиями, должны иметь большой опыт работы и быть высококлассными профессионалами.

Особую популярность стекло, тонированное под бронзу, приобрело для украшения перегородок в бане и в сауне, а также для дверных конструкций.

Стекло под бронзу может быть различным по габаритам и по форме. Помимо этого, оно может быть простой резки или же иметь специальную обработку. Для декорирования материала могут использоваться обработка при помощи песка и сверление отверстий, а также создание ультрафиолетовой печати.

В специальных мастерских потребитель может заказать для себя любой предпочитаемый вариант изделия. Помимо этого, специалисты помогут снять точные замеры изделия и установить материал на любую поверхность в нужное место (по желанию заказчика).