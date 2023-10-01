Как создать сайт лендинг пейдж

Это целевые одностраничные сайты, призывающие целевую аудиторию совершить необходимое для вас действие – покупка товара или услуги, оставление заявки на дозвон или консультацию, подписка на рассылки.

Для выполнения нужного продавцу и покупателю действия клиент оставляет свои координаты, которые потом можно использовать для допродаж или дожима к целевому действию, если он его еще не совершил. Эффективность продающего одностраничника зависит от точности его офера, привлекательности, скорости загрузки.

Узнать подробнее об особенностях разработки лендинга можно на сайте веб-студии Web-master.kz .

Структура Landing Page

Одностраничник строится из пяти блоков, которые и формируют заинтересованность целевого клиента.

Первый экран

Его задача – показать, куда зашел клиент (дескриптор), и заставить его остаться.

По статистике, работает правило трех секунд. Если пользователь за эти секунды не увидел своего интереса, он уходит. Здесь в шапке указывается ниша продукта, производитель (владелец), логотипы и контакты, уникальное торговое предложение (УТП).

Вид и оформление вызывает расположенность клиента, когда его заинтересовала тема лендинга (а он сюда перешел ради этого). Значит, следующий шаг – УТП. Насколько правильно оно покажет уникальность и выгоды продукта, в эти секунды зависит, останется ли клиент для дальнейшего просмотра.

Он сразу должен видеть преимущества перед конкурентами. За ним идет оффер – конкретные предложения компании.

За оффером идет короткий призыв к действию (позвонить, купить, подписаться), который потом повторяется и отдельным разделом.

Лендинг должен быть как можно короче. Но если требуется определенная длина для полного знакомства, нужно применение якорей для перехода на отдельные части страницы из пяти, которые дальше конкретно заинтересовали клиента.

Презентация товара или услуги

В разделе о продукте рекомендуется применять качественные и красочные иллюстрации продукта, просмотр в деталях на фото или видео.

К ним добавляются характеристики, выгодные отличия, выигрыш для клиента при покупке.

Здесь же указываются цены с тарифами, целевые пользователи – кому подходит продукт.

Он сравнивается положительно с существующими аналогами. Описываются этапы предоставления услуги или продажи товара.

Убеждение в выгодах

Описание выгод, которые получит клиент при покупке.

Убеждение до конца осознать необходимость покупки. Клиенту нужно рассказать, что он получит поле покупки, и чего до этого у него не было. Еще лучше убедить иллюстрациями до и после.

Все на доверительном отношении

Без доверия клиент не решится на приобретение.

Здесь нужно рассказать об авторитете и опыте компании, экспертности ее специалистов, преимуществах. То же о признании качества товара на рынке.

Показываются партнеры компании, постоянные клиенты, положительные отзывы, успешные проекты.

Призыв действовать

Здесь уже призыв к конкретным шагам – позвонить, оплатить товар. Предоставляются формы оплаты и подписок.

Обратная связь для заказа и консультаций, оформления заказа и доставки.

Полные контакты – телефоны, адрес, почта, мессенджеры.