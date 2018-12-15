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Как найти поставщиков для интернет магазина

15 декабря 2018

В современном мире классическая торговля, как мы ее понимаем, несколько проигрывает интернет-продажам. Но отсутствие достаточного бюджета может существенно тормозить развитие бизнеса.Как найти поставщиков для интернет магазина

Поэтому грамотный подход в выборе надежных поставщиков для интернет-магазина является фундаментальным принципом для его успешного старта. Лучший источник для поиска База поставщиков Qoovee.

По каким критериям выбирать

Для удачного выбора учитывают несколько факторов. Если ассортимент продукции предполагает широкопрофильность, устанавливают контакты с большим количеством поставщиков.

Поиск в интернете — действенный и распространенный способ поиска. Следует ознакомиться с каталогами фирм, которые предлагают товары на оптовых условиях продаж. Изучив предложения, оговаривают все условия сотрудничества.

Поставка товаров осуществляется:

  • посредством сотрудничества с производителем;
  • поставщиками — официальными дистрибьюторами;
  • дропшипперами, реализовывая востребованные товары.

Наличие интересных покупателю товаров способствует бесперебойной реализации, оперативной доставки покупателю.

Для оптовой закупки остро стоит вопрос выбора поставщиков: отечественных и зарубежных. Чаще всего выбор останавливают на рынках Азии, Китая, Тайваня.

Преимущества и недостатки поставщиков

Отечественный партнер:

  • легкость в общении на родном языке, нет языкового барьера;
  • проще проверить надежность дистрибьютора;
  • качество товара лучше;
  • быстрая доставка товара;
  • высокая цена;
  • защита прав;
  • безопасность платежей;
  • узкий ассортимент.
Как найти поставщиков для интернет магазина

Зарубежный производитель:

  • основное преимущество — низкая себестоимость;
  • разнообразная комплектация: от детали, блока до целого устройства;
  • языковой барьер в общении;
  • проще искать товар на комплексных площадках;
  • сложная логистика;
  • дополнительные таможенные затраты.

При выборе поставщика, тщательно изучают все моменты:

  • диапазон закупочных цен;
  • особенности транспортировки;
  • размер минимальной оптовой партии;
  • условия оплаты, наличие предоплаты;
  • возможности замены брака;
  • длительность деятельности контрагента на рынке;
  • возможность связаться доступными средствами связи для уточнения рабочих моментов сотрудничества.

Актуально искать в интернете с помощью Google. При вводе в поисковике искомого товара добавляют слово «официальный дистрибьютор», «оптом», «дропшиппер». Поиск приведет на необходимый сайт.



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