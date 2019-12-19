Суним Г. Любовь к несовершенству: Принять себя и других со всеми недостатками

Принимать других сложно, но жить в гармонии с собой еще труднее.

Ошибки, о которых мы жалеем, конфликты, предубеждения, чувство вины, страхи и нелюбовь — причина всех наших бед зачастую кроется в неприятии себя. Как найти баланс и начать спокойно относиться к своим и чужим несовершенствам? Буддийский монах Гемин Суним, чье имя переводится как «стихийная мудрость», щедро делится с нами открытиями, к которым он пришел за время своего духовного пути.

Книга деликатно и легко отвечает на очень сложные вопросы. Почему постоянное желание быть хорошим приводит к депрессии? В чем причина тревожности и трудоголизма? Как отношения с отцом в детстве влияют на нашу взрослую жизнь? Как пережить обиду и научиться прощать? Гемин Суним поможет вам заново открыть себя и научит жить в ладу с другими людьми и миром в целом.

ISBN: 978-5-9614—2710-3