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Обзор трех лодок ПВХ бренда Стелс интернет-магазина Лодки России

18 февраля 2020

Правильно выбранная модель лодки позволит не только получить максимальное удовольствие от активного отдыха, но и чувствовать себя удобно и уверенно. Лодки в городе Сергиев Посад в широком ассортименте предлагает магазин «Лодки России».

В нем представлены модели разных брендов, которые имеют различные технические характеристики. Большой ассортимент и удобный просмотр моделей, позволит быстро подобрать необходимую лодку. Если самостоятельно это сделать трудно, тогда можно связаться со специалистом компании, который поможет выбрать модель по заданным критериям.

Стелс – бренд лодок, разные модели которых можно приобрести в магазине «Лодки России».

Стелс 250.

Эта модель лодки предназначена под мотор, максимальная мощность которого может быть 5 л.с. При этом модель может разместить двух пассажиров и имеет три отсека. Габаритные размеры такой лодки 2550×1400 мм.

Борт диаметром 400 мм уменьшает внутренний размер до 1650×630 мм. Эта модель имеет пол книжку на размер всего внутреннего дна. Лодка имеет укороченный киль и клеевые швы. Грузоподъемность этой модели 255 кг, а вес оборудования составляет 26 кг. Компания производитель дает пять лет гарантии на ткань и швы изделия.

Комплектуется лодка ПВХ Стелс 250 двумя веслами, насосом, жестким полом, рем. комплектом, двумя сидениями и сумкой.

Стелс 335.

Такая модель имеет габаритные размеры 3350×1650 мм. Внутренний размер лодки 2450×750 мм. Это обусловлено наличием борта, диаметром 460 мм. Мощность мотора, который устанавливают на такую лодку, может быть не более 15 л.с.

Модель имеет три отсека, в которых могут разместиться три человека. Лодка ПВХ Стелс 335 имеет составной пол и полноценный киль. Гарантия производителя на армированную ткань ПВХ и клеевые швы – пять лет.

Комплектация модели: два висла, два сидения, насос, комплект для ремонта, жесткий пол, и две сумки (для лодки и пола).

Стелс 375.

Модель предназначена для четырех человек. В этой лодке можно установить мотор до 25 л.с. Габаритные размеры 3750×1800 мм. Борт диаметром 480 мм делает внутренний размер лодки меньше.

Он составляет 2500×920 мм. Модель имеет полноценный киль и три отсека. Составной пол позволяет чувствовать себя комфортно. Гарантия на ткань и швы, которую дает производитель, составляет пять лет.

Комплектуется такая модель насосом, веслами, жестким полом, рем. комплектом, двумя сидениями и сумками.



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