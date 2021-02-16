Как создать виртуальный сервер?
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Как создать виртуальный сервер?

16 февраля 2021

Виртуальный сервер для размещения сайта можно создать даже на собственном компьютере. Создание подобного сервера позволит использовать практически все доступные интернет-технологии, а также тестировать работу своего ресурса и новых скриптов. Преимуществом такого варианта является отсутствие необходимости в оплате услуг хостинга.

Почему владельцы сайтов предпочитают аренду сервера

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Но даже с учетом наличия такой возможности большинство владельцев сайтов отдает предпочтение виртуальным серверам от профессиональных хостингов.

Такое решение обусловлено преимуществами, на которые могут рассчитывать клиенты хостинг-провайдера. Во-первых, виртуальный сервер, предоставленный хостером, может иметь любую конфигурацию. Он может функционировать на ОС Windows, FreeBSD, Debian, CentOS или Ubuntu. Более того, существует возможность использования собственного ISO-образа.

Во-вторых, аренда виртуального сервера гарантирует безлимитный трафик и высокую скорость соединения.

В-третьих, существует несколько вариантов тарифов. Благодаря этому, у владельца сайта есть возможность выбора тарифного плана, который идеально подходит именно для его ресурса.

Этапы создания виртуального сервера

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Возвращаясь к процессу самостоятельного создания виртуального сервера, стоит сказать, что это многоэтапный процесс, который всегда начинается с выбора операционной системы и типа жесткого диска.

Также заранее можно подготовить shell-скрипты.

Далее необходимо определить размер диска для будущего сервера и выбрать образ операционной системы. Наиболее простой вариант – создание сервера на основе уже готового образа.

На следующем этапе необходимо определить объем оперативной памяти и количество ядер процессора для сервера.

После этого следует выбрать сетевой интерфейс для подключения. В результате этого действия сервер получит свой IP-адрес. Существует 2 варианта подключения:

  • подключение сетей;
  • подключение портов.

В первом случае IP-адрес назначается из диапазона сети. Этот способ считается наиболее простым. Поэтому его использует большинство владельцев интернет-ресурсов. Второй способ предусматривает назначение IP-адреса через порт.

Затем выполняется настройка межсетевых экранов и генерация (загрузка) SSH-ключей для первого доступа к виртуальному серверу.

Дополнительно возможна загрузка shell-скриптов. Если для создания сервера используется новый диск, то также существует возможность его разбивки. Она может быть автоматической или ручной. На этом процесс создания виртуального сервера можно считать завершенным.



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