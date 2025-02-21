Что такое контекстная реклама в интернете

Реклама в контексте – самый быстрый и при этом эффективный канал продвижения товаров и услуг онлайн. Но – для уже подогретой и горячей целевой аудитории. Формируется в виде объявлений в разной форме в поисках и сетях по тематическим направлениям.

Поэтому правильно настроенный платный контекст имеет высокие конверсии, намного эффективнее обычной рекламы, которая только ищет потенциальных клиентов для их возможного разогрева. Помочь настроить данный вид рекламы под ключ может агентство контекстной рекламы savov.ru.

Особенности и виды контекстной рекламы

Контекстную интернет-рекламу поисковые программы и ленты выдают каждому пользователю по его тематическим запросам или в соответствии с изученными потребностями, интересами по его профилям и страницам.

Алгоритмы рекламы контекстными объявлениями делятся по двум основным типам:

В контекстной рекламе, показываемой целевой аудитории ответами по запросам, введенным в поисковой строке одного из хостингов.

В тематической рекламе по сетям. В графическом, баннерном и текстовом виде, видеороликами она показывается на сайтах-партнерах поисковых систем, на форумах, в социальных сетях, мобильных приложениях.

Также контекстная реклама бывает поведенческой и тематической, в виде ретаргетинга.

Цели и задачи

Цель контекстной рекламы – прямая продажа товара или услуги по тематике объявления.

Проведение рекламных кампаний в контексте направлено на решение задач:

Увеличивать объемы продаж. Привлечение горячих покупателей, ищущих данную услугу или товар.

Повышать посещаемость ресурса в интернете. Рост целевого трафика.

Продвигать новые услуги и продукты. Прямо и быстро доводить пользователям данные по новинкам.

Увеличивать узнаваемость брендов.

При этом контекстная реклама в лентах и профилях социальных сетей показывает пользователям то, что им может быть полезным – в соответствии с их предпочтениями.

Как работает контекстная реклама

Контекстные объявления ориентируются на аудиторию, у которой уже сформированы запросы конкретных товаров, услуг. Но среди общей массы целевых клиентов настройками выбираются те, которые более всего подходят по ряду параметров самого пользователя и конкретного товара.

Основные параметры настройки контекстной рекламы:

По аудитории целевых пользователей. Их возрасту и полу, локации, типам устройств.

По ключевым словам, которые наиболее часто употребляются с предметом рекламы или с интересом пользователя. По минус-словам, для которых не нужно показывать объявления.

Регионы, где показывать рекламу.

Режимы показов, включая временные интервалы, число демонстраций одному посетителю.

Этим достигается максимальная конверсия в контекстной рекламе.