Обзор прибора для чистки ушей Smart Swab
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Обзор прибора для чистки ушей Smart Swab

28 октября 2020

Чистка ушей во время умывания, принятия душа или ванной – стандартная гигиеническая процедура, которую нельзя игнорировать. А вот для того, чтобы чистить более глубокие участки ушного канала уже давно используют ватные палочки.

И только недавно официально медики начали говорить о том, что данный способ не только не эффективный, но и опасный. Неудивительно, что такой прибор для чистки ушей, как Smart Swab, подробнее ознакомиться с которым можно на сайте https://e7.kz/ukhod-za-telom/461-pribor-dlya-chistki-ushej-smart-swab.html, на фоне всех этих новостей быстро обрел популярность.

Почему чистка ушей ватными дисками может быть опасна

Дело в том, что при использовании ватной палочки, ушная сера не собирается полностью. Наоборот, ватная палочка заталкивает ее глубже туда, где ей вообще не место. Это может стать причиной возникновения воспалений, образования серной пробки, которую можно будет удалить только в кабинете отоларинголога.

Поэтому, лучше отказаться от привычки чистить уши классическим способом, а обратить внимание на современные, эффективные и действенные методы. Аппарат Smart Swab – идеальный для этого вариант.

Особенности прибора Smart Swab

Smart Swab – это специальный прибор, принцип работы которого максимально прост. Он имеет спиралевидную насадку. При включенном режиме она начинает выполнять вращательные движения, собирая все загрязнения.

Во время чистки насадка не выталкивает ушную серу наружу. Она просто собирает ее в полостях своей насадки. И все ненужное выводится наружу, когда человек вытаскивает устройство из уха.

Стоимость Smart Swab невысокая. Многие, почему-то видят в этом подвох. Но, если постараться разобраться, здесь нечему стоить баснословных денег, потому что, как было указано уже выше, механизм работы простой.

Никакой переплаты за бренд или какое-то ноу-хау нет. В комплекте несколько насадок разного диаметра. Длина примерно везде одинаковая так, чтобы пользователь не переборщил и не смог засунуть насадку слишком глубоко, чтобы не травмировать свое ухо.

Основание насадки пластиковое и жесткое. Но, так как оно в ухо не входит, беспокоиться не о чем. Рабочая часть насадки изготовлена из мягкого гипоаллергенного силикона.

Поэтому она не травмирует ухо, прекрасно выполняя свою основную задачу. Использовать аппарат для чистки ушей рекомендуется после ванной или душа, когда во внутри ушной полости повышен уровень влажности. Это позволит лучше почистить их. Что касается частоты применения, не рекомендуется делать это чаще 1 раза в неделю.



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